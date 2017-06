Musikfestival : "Rock am Ring" nach Terrorwarnung unterbrochen

Bild vergößern Die Volcano Stage bei Rock am Ring am Freitag vor der Unterbrechung. Foto: Thomas Frey/dpa

Wegen einer Terrorgefahr ist das Musikfestival "Rock am Ring" am Freitagabend vorläufig gestoppt worden. Zehntausende Besucher müssen das Gelände verlassen. Veranstalter hofft auf Fortsetzung am Samstag.

Das von Zehntausenden Musikfans besuchte Festival „Rock am Ring“ ist nach Angaben der Veranstalter wegen Terrorgefahr unterbrochen worden. Die Polizei habe aufgrund einer „terroristischen Gefährdungslage“ die Veranstalter des mehrtägigen Rockfestivals am Freitagabend angewiesen, die Besucher zum Verlassen des Geländes aufzufordern, teilten die Organisatoren auf ihrer Website mit. Dabei gehe es auch darum, Ermittlungen auf dem Gelände zu ermöglichen.

Die zuständige Polizei in Koblenz teilte am Abend mit: „Hintergrund sind konkrete Hinweise, aufgrund derer eine mögliche terroristische Gefährdung nicht auszuschließen ist. Derzeit laufen Ermittlungen mit Hochdruck.“ Es gehe darum, eine Gefährdung der Besucher "in jedem Fall soweit wie möglich" zu vermeiden, hieß es. Die Polizei verwies auch darauf, dass wegen des Anschlags in Manchester das Sicherheitskonzept überarbeitet und die Zahl der Einsatzkräfte "deutlich" auf rund 1200 erhöht worden.

Auf dem Festivalgelände des Nürburgrings waren folgende Lautsprecherdurchsagen zu hören: „Wegen einer terroristischen Bedrohungslage wird das Festival für heute abgebrochen. Wir hoffen, dass es morgen weitergeht. Bitte begebt euch zu den Ausgängen.“ Alle Besucher wurden gebeten, das Festivalgelände kontrolliert und ruhig in Richtung Ausgänge und Campingplätze zu verlassen. Wie bei Twitter zu sehen ist, reagierten die Musikfans anscheinend gelassen - und sangen "You'll Never Walk Alone" auf ihrem Weg.

Nach Angaben von Organisator Marek Lieberberg sei der Zuschauerbereich um 21.30 Uhr geräumt gewesen, eine halbe Stunde nach der Ankündigung der Unterbrechung. „Unser Publikum hat fantastisch reagiert“, sagte Lieberberg. Er bat die Sicherheitsbehörden, die dreitägige Veranstaltung weiterlaufen zu lassen. Ein Polizeisprecher sagte dagegen am Abend, es gebe keinen konkreten Plan, „wann wir das Gelände wieder freigeben“.

Es wird erwartet, dass sich der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am späten Freitagabend selbst am Festivalgelände zur Gefährdungslage äußert.

Das wohl bekannteste Rockfestival Deutschlands war - begleitet von strengen Sicherheitsvorkehrungen - am Freitag am Nürburgring eröffnet worden. Bis zu 90.000 Musikfans wurden in der Eifel erwartet. Als Höhepunkt am Eröffnungstag hatte der Auftritt der Band Rammstein gegolten, der um 22.30 Uhr beginnen sollte. Für das Festival war es eine Rückkehr: In den vergangenen beiden Jahren hatte „Rock am Ring“ auf dem Flugplatz Mendig stattgefunden, mehrere Besucher wurden dabei bei Blitzschlägen verletzt.

Beim parallel in Nürnberg stattfindenden Zwillingsfestival „Rock im Park“ gingen die Konzerte am Freitagabend weiter. Dort treten dieselben Bands in anderer Reihenfolge auf. (Tsp, dpa)

Die Polizei hat für Besucher des Festivals unter der Nummer 0800-6565651 ein Infotelefon eingerichtet.