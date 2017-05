Global Solutions im Livestream : T20: Auf der Suche nach globalen Lösungen

Bild vergößern Die Konferenz Global Solution Foto: promo

Flüchtlingspolitik, Hungersnot und Städtebau sind einige Themen am zweiten Tag der "Global Solutions"-Konferenz in Berlin. Verfolgen Sie die Veranstaltung im Livestream.

Am zweiten Tag der Konferenz "Global Solutions" in Berlin, wo führende internationale Think Tanks und Wissenschaftler, Lösungsvorschläge für globale Probleme erarbeiten, um sie den G-20-Staaten zu überreichen. Am ersten Tag ging es unter anderem um den Klimawandel, gerechte Steuerpolitik und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Heute stehen unter anderem die Flüchtlingspolitik, Hungersnot und Städtepolitik im Zentrum. Verfolgen Sie die Konferenz hier im Livestream. Oder auf Twitter unter dem Hashtag #T20Germany.