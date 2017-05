25.05.2017

von Christoph von Marschall

Barack Obama auf dem Kirchentag : Politik braucht Kompromisse, der Glaube nicht

Barack Obama und Angela Merkel. Foto: AFP / John MACDOUGALL

Der frühere US-Präsident Obama und Kanzlerin Merkel überraschen den Kirchentag mit einer ungewohnten Aufgabenverteilung.

Wenn Kirchentag und Himmelfahrt zusammen fallen, wird vieles möglich. Man könnte glatt den Glauben an die Politik wiedergewinnen. Denn die präsentiert sich viel besser als in der Theorie.

Im theoretischen Verständnis ist die Aufgabenteilung zwischen politischer Realität und Religion ziemlich klar. Die Realität lässt zu wünschen übrig. Die Welt ist voller Ungerechtigkeit und Krieg und Leid. Aufgabe der Religion ist es, Trost zu spenden und Erlösung zu verheißen.

Doch bei der wohl prominentesten Gesprächsrunde des Kirchentags schien es sich die meiste Zeit umgekehrt zu verhalten. Die beiden Kirchenvertreter artikulierten das Leiden an der Welt, die beiden Politiker spendeten Zuspruch und Optimismus. Wenn Kirchentagspräsidentin Christian aus der Au und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, sprachen, senkte sich die Last all der ungelösten Probleme auf die Bühne vor dem Brandenburger Tor und die vielen Zehntausend Zuhörer, die auf der „Fan-Meile“ entlang der Straße des 17. Juni standen: Flüchtlinge, die in der Ägäis und im Mittelmeer ertrinken; Klimawandel; unzureichende Entwicklungshilfe.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der kürzlich aus dem Amt geschieden US-Präsident Barack Obama sprachen über Fortschritte in der Welt, die Mut machen, und über einen zupackenden Pragmatismus, mit dem sich manches verbessern lasse. Nach einer guten halben Stunde sprach Obama den Unterschied zwischen den Welten der Politik und des Glaubens offen an: In einer Demokratie muss man „Kompromisse zwischen unterschiedlichen Meinung schließen“ und „Positionen berücksichtigen, mit denen wir nicht übereinstimmen“. Im Glauben dürfe und müsse oft auch „kompromisslos die eigenen Meinungen vertreten“.

Was war nicht alles in diese erste Rückkehr Obamas nach Berlin seit dem Amtsende hineingeheimnist worden. Gilt sein Besuch wirklich dem Kirchentag oder ist er als Wahlkampfhilfe für Merkel vier Monate vor der Bundestagswahl zu sehen?

Er ist der Star der Runde, in ihm sehen viele Zuschauer noch immer ein Idol. Das lässt sich am langen Jubel ablesen, als er um 11 Uhr auf die Bühne tritt. Er ist dann auch in vielem mit Merkel einer Meinung. Aber mit Wahlkampf hat das wenig zu tun. Die interessanten Kontraste ergaben sich nicht aus einem Gegensatz zu anderen politischen Lagern, sondern aus dem Spannungsfeld zwischen Politik und Glauben.

Nationalhymnen als Chaos-Theorie

Evangelische Kirchtage balancieren öfter entlang der Neigung, Haltungen des Links-Protestantismus auszuleben und den Besuchern vorzugeben. Als musikalische Überbrückung vor dem Obama-Merkel-Auftritt spielt das „Orchester im Treppenhaus“ ein Potpourri europäischer Nationalhymnen, das in einem Klangchaos endet. Die Botschaft soll wohl sein: Hymne gleich Nationalismus gleich böse und gefährlich.

Können Hymnen nicht auch für einen positiven Patriotismus stehen? Und: Wie viele Christen in Europa teilen wohl diese negative Einstellung zu Nationalhymnen?

Das Podiumsgespräch spielt sich dann freilich in einer entspannten und humorvollen Atmosphäre ab. Es gibt viel Gelegenheit zum Lachen, auch unbeabsichtigte. Merkel schlägt gleich anfangs eine unerwartete transatlantische Brücke, die Heiterkeit auslöste: Im Zentrum des Kirchentags stehe der Reformator Martin Luther. Zur selben Zeit lebte Christoph Kolumbus, der Entdecker Amerikas.