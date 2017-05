Terror in Großbritannien : Entwarnung nach Großeinsatz in Manchester

Bild vergößern Gedenken in Manchester. AFP PHOTO / Ben STANSALL

Die Armee und Spezialisten zur Bombenentschärfung waren zu einem College gerufen worden. Ein verdächtiges Paket stellte sich als harmlos heraus.

Nach dem Großeinsatz in Manchester hat die Polizei Entwarnung gegeben. Ursache für den Alarm sei ein verdächtiges Paket gewesen, erklärte die Polizei am Mittag. Drei Tage nach dem Terroranschlag von Manchester war die britische Armee zu einem Einsatz zu einem College in der nordenglischen Stadt beordert worden. Anwohner sollten umgehend die Gegend verlassen, teilte die Polizei mit. Die Polizei reagierte damit auf einen Anruf. Mehrere Straßen wurden gesperrt. Polizisten seien vor Ort, twitterte die Polizei des Großraums Manchester. Auch Spezialisten zur Bombenentschärfung seien unterwegs.

Bei dem Attentat auf Besucher einen Popkonzerts am Montag hatte Salman Abedi 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Dutzende wurden verletzt. Unter den Opfern sind viele Kinder und Jugendliche. Auch die britischen Ermittler gehen inzwischen eindeutig von einer Gruppe rund um Abedi aus. (dpa)