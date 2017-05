23.05.2017

von Sidney Gennies Drucken

Ariana-Grande-Konzert : Terror von Manchester – Anschlag auf die Jugend

von Sidney Gennies

2 Bild vergößern Nach dem Anschlag strömen die Fans aus der Arena in Manchester. Foto: Reuters

Der Attentäter hat sich gewaltsam Zugang verschafft zu Herzen und Hirnen einer jungen Generation, die für die Botschaft der Angst bisher schwer erreichbar war. Darin liegt die neue Qualität des Terrors. Ein Kommentar.

Mach dir keine Sorgen, singt Ariana Grande, 23 Jahre alt, fast selbst noch ein Kind, auf ihrem aktuellen Album. Baby, weißt du nicht, dass Tränen kommen und gehen? Alles wird gut, säuselt sie ihren Abermillionen Fans zu – bitter-süße Teeniewelt. In der Nacht zu Dienstag hat ein Selbstmordattentäter in Manchester auf einem Konzert der US-Sängerin diese Welt gesprengt. Sich gewaltsam Zugang verschafft zu Herzen und Hirnen einer jungen Generation, die für die Botschaft der Angst bisher schwer erreichbar war. Darin liegt die neue Qualität des Terrors.

Mindestens 22 Menschen sind tot, darunter viele junge und ihre Eltern. Doch was die Attacke so einzigartig abartig macht, ist nicht, dass Kinder betroffen sind. Das gab es schon. Sondern, dass sie Kinder betroffen macht.

Ariana Grande ist für Jugendliche ein Weltstar, wurde bekannt für ihre Rolle in einer Serie im Kinderkanal „Nickelodeon“. Relevanteste Zielgruppe: 10 bis 13-Jährige. Noch heute sind ihre Fans fast ausnahmslos Teenager, die sich wohl mehrheitlich für sich selbst, ihr Smartphone und eben ihre Idole interessieren – jedenfalls nicht für die Tageschau, die Kommentarspalten oder die krude Propaganda von IS, Al-Qaida und Co.. Terror blieb abstrakt, ernster Kram für ernste Leute, Probleme der anderen. Doch nach dem Anschlag von Manchester erreicht sie die Angst über Snapchat, Whatsapp und Youtube direkt. Und es gibt kaum einen besseren Multiplikator, um an diese Zielgruppe heranzukommen, als Ariana Grande.

Allein auf dem Foto-Portal Instagram erreicht sie mehr als 106 Millionen Kids, 45 Millionen auf Twitter, 30 Millionen auf Facebook. „Ich bin am Boden zerstört. Mir fehlen die Worte“, schrieb sie nach dem Anschlag. Mehr als 1,3 Millionen reagierten darauf. Andere Teeniestars wie Justin Bieber, Selena Gomez, Miley Cyrus oder Taylor Swift stiegen mit ein – angesichts der Reichweite von mehreren hundert Millionen allein dieser vier Künstler kann man davon ausgehen, dass der Anschlag in Manchester in fast jeder Familie mit Kindern Thema war – und nun zum Lebensthema wird.

Popstars sind Projektionsflächen. Für Sehnsüchte, Ideale, Wut und Trost. Viele Jugendliche konstruieren daraus eine emotionale Bindung. Die Beziehung mag nicht echt sein, doch die Gefühle sind es. Man muss sich nur erinnern, dass 1996, als die Boygroup Take That sich auflöste, in Deutschland und vielen anderen Ländern zusätzliche Seelsorge-Hotlines eingerichtet wurden, um verzweifelte Jugendlichen vom Suizid abzuhalten.

Heute erwecken Stars wie Ariana Grande durch ihre Omnipräsenz im Netz den Eindruck der Verfügbarkeit, mit unzähligen vermeintlich privaten Fotos die Illusion von Nähe. Die Kinderstars von heute sind nicht mehr nur Prominente – sie sind „Freunde“. Mit denen man leidet, wenn sie Herzschmerz haben, sich ein Bein brechen oder einen peinlichen Auftritt hatten. Man muss sich den Anschlag von Manchester als Attacke auf die beste Freundin von Millionen Kindern vorstellen, wenn man begreifen will, was für ein Propaganda-Erfolg für den IS das war.

Die Routine im Irrsinn – Beileidsbekundungen und Sehenswürdigkeiten in Länderfarben anstrahlen – wird diesmal nicht ausreichen. Wer einer zutiefst verunsicherten Generation die Angst nehmen will, muss dahin, wo die Terroristen nun auch sind. Ins Kinderzimmer.