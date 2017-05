23.05.2017

Terror in Manchester : Deutsche Sicherheitskreise vermuten islamistischen Hintergrund

Ein Anschlag auf eine Konzerthalle kam für deutsche Behörden nicht überraschend. Einen entsprechenden Aufruf gab es im Mai in einem IS-Propagandamagazin. Für den Kirchentag in Berlin bleibt die Lage ernst.

Deutsche Sicherheitskreise vermuten bei dem Anschlag in Manchester einen islamistischen Hintergrund. Dafür spreche der „Tatmodus“, sagte ein hochrangiger Experte dem Tagesspiegel. Am Rande des Konzerts hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Ein weiteres Indiz für eine mutmaßliche islamistische Tat sei die aktuelle Propaganda der Terrormiliz „Islamischer Staat“, hieß es.

In der Ausgabe des Internetmagazin „Rumiyah“ vom Mai rufe der IS zu Anschlägen auf Konzerthallen von „Ungläubigen“ auf. Als Angriffsziele würden zudem Straßenfeste, Paraden und Fußgängerzonen genannt. „Das stachelt natürlich Leute an, die etwas machen wollen“, betonte der Experte.

Für den Kirchentag in Berlin ergebe sich jedoch keine neue Sicherheitsbewertung, sagten Sicherheitskreise. Die Behörden gingen schon von der größtmöglichen Terrorgefahr aus, „größer geht nicht“. Konkrete Hinweise auf einen Anschlag auf Veranstaltungen des Kirchentags gebe es jedoch nicht.

In „Rumiyah“ werde Deutschland allerdings als Ziel von Attacken genannt. Der IS fordere zudem seine Anhänger auf, weitere Anschläge mit Lkw zu begehen, hieß es. Am 19. Dezember hatte in Berlin der IS-Sympathisant Anis Amri bei einem Anschlag mit einem gekaperten Truck zwölf Menschen getötet.