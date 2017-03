Streit um Auftritte türkischer Politiker : Erdogan beschimpft Niederländer als "Nazi-Nachfahren"

2 Bild vergößern Verärgert: Der türkische Präsident Erdogan Foto: Reuters/Sergei Ilnitsky/Pool

Die niederländische Regierung lässt den türkischen Außenminister nicht ins Land, um in Rotterdam für das Präsidialsystem Erdogans zu werben. Erdogan wettert mit ähnlichem Vokabular wie gegen Deutschland.

Nach dem niederländischen Einreiseverbot gegen den türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat Präsident Recep Tayyip Erdogan Parallelen zwischen dem Land und den Nationalsozialisten gezogen. Die Niederlande seien "Nazi-Nachfahren und Faschisten", sagte Erdogan am Samstag. Erdogan hatte auch deutschen Behörden Nazi-Methoden vorgeworfen, nachdem einige deutsche Kommunen Reden seiner Minister wegen Sicherheitsbedenken untersagt hatten.

Erdogan drohte den Niederlanden mit Vergeltung. "Hindert unseren Außenminister am Fliegen soviel Ihr wollt, aber von nun an werden wir sehen, wie Eure Flüge in der Türkei landen", sagte er.

Die Niederlande hatten zuvor dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu im Streit um einen geplanten Wahlkampfauftritt die Einreise verweigert. Dem Flugzeug des Ministers sei die Landerlaubnis entzogen worden, teilte die Regierung in Den Haag am Samstag mit. Zur Begründung wurde darauf verwiesen, dass ein Aufruf an Türken in den Niederlanden zur massenhaften Teilnahme an einem Auftritt des Ministers in Rotterdam die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet habe. Cavusoglu wollte am Samstagabend auf dem Gelände des türkischen Konsulats in Rotterdam vor geladenen Gästen reden.

Cavusoglu hatte Niederlanden mit Sanktionen gedroht, sollte er an dem Auftritt gehindert werden. Sollten die Niederlande seinem Flugzeug keine Landeerlaubnis erteilen, werde die Türkei mit harten wirtschaftlichen und politischen Sanktionen reagieren, sagte Cavusoglu dem TV-Sender CNN Türk am Samstag. "Ich werde heute nach Rotterdam gehen", sagte er.



Türkische Minister hatten zuletzt in Deutschland mehrfach für die Verfassungsreform von Präsident Recep Tayyip Erdogan werben wollen, die ihm mehr Macht verleihen würde und über die im April auch in Deutschland lebende Türken abstimmen können. Deutsche Kommunen hatten den Ministern aber Auftrittsorte verweigert. Ankara sprach daraufhin von Nazi-Methodik. Die Beziehungen beider Länder sind dadurch erheblich belastet.

Barley gibt Union Mitschuld an deutsch-türkischer Krise

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat die konservativen Parteien Europas und die Union mitverantwortlich für die Krise in den deutsch-türkischen Beziehungen gemacht. Sie hätten „die vielen Reformanstrengungen in der Türkei in den zurückliegenden Jahren nicht gewürdigt“, sagte Barley dem in Berlin erscheinenden Tagesspiegel. "Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass sich die Türkei jetzt von Europa abwendet."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Union hätten sich "in den letzten Jahren nicht wirklich um ein gutes Verhältnis mit der Türkei geschert", sagte Barley. Dies sei aber keine Entschuldigung "für das indiskutable Verhalten von Erdogan und seiner AKP-Regierung, wenn es beispielsweise um Presse- und Meinungsfreiheit geht". (Tsp mit dpa, Reuters)