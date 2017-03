11.03.2017

von Kai Portmann Drucken

Nordrhein-Westfalen : Einkaufszentrum in Essen bleibt wegen Anschlagsdrohung geschlossen

von Kai Portmann

Bild vergößern Schließung nach Hinweisen auf Anschlag: Polizei am Einkaufszentrum in Essen Foto: Reuters/Thilo Schmuelgen

Die Polizei hat konkrete Hinweise auf einen geplanten Terroranschlag auf ein Einkaufszentrum in der Essener Innenstadt. Die Information kam von einer "anderen Behörde".

Das Einkaufszentrum am Limbecker Platz in der Essener Innenstadt bleibt am heutigen Samstag aus Sicherheitsgründen geschlossen. Es gebe konkrete Hinweise auf einen möglichen Terroranschlag, teilte die Polizei am Morgen mit.

Um eine mögliche Gefährdung der Besucher auszuschließen, werden diese weder in die Verkaufshallen, noch in die Parkgarage gelangen können. Nach aktuellem Ermittlungsstand bezieht sich die Drohung ausschließlich auf das Einkaufszentrum.

Die Information über die Terrordrohung hat die Polizei nach eigenen Angaben von "anderen Behörden". Sie werde sehr ernst genommen. "Wir als Polizei sind die Sicherheitsbehörde und wir haben uns dazu entschieden, wir machen das Einkaufszentrum zu", sagte Polizeisprecher Christoph Wickhorst.

Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot in der Essener Innenstadt im Einsatz. Beamte in schusssicheren Westen und mit Maschinenpistolen sichern das Gebäude. Die Bundespolizei erhöhte ihre Präsenz am Essener Hauptbahnhof.

Das Center ist nach Angaben der Betreiber mit 70.000 qm Verkaufsfläche und mehr als 200 Shops eines der größten innerstädtischen Einkaufszentren Deutschlands.

Die Polizei arbeite mit Hochdruck daran, den Hintergrund der Anschlagsdrohung aufzuklären. Laufende Ermittlungen verbieten derzeit die Bekanntgabe weiterer Details, hieß es.

Für besorgte Menschen ist ein Bürgertelefon eingerichtet: 0201-829-1055.

Auch die Betreiber des Shoppingcenters informierten auf Facebook über die Schließung. (Tsp)