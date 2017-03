09.03.2017

Verwaltung des EU-Parlaments : Martin Schulz wollte Mitarbeiter zu Unrecht begünstigen

Der heutige Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, wollte Mitarbeiter zu Unrecht begünstigen, sagt die Verwaltung des EU-Parlaments. Und es gibt weiteren Klärungsbedarf.

Die Verwaltung des Europa-Parlaments hat bestätigt, dass der heutige Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, in seiner früheren Funktion als Parlamentspräsident seine engsten Mitarbeiter zu Unrecht finanziell begünstigen wollte. Schulz hatte am 20. Oktober 2015 mehrere Schriftstücke unterzeichnet, um vier Mitarbeiter aus seinem Kabinett rückwirkend für die Zeit seit Juli 2014 zu befördern. Hierzu stellt die Verwaltung des Parlaments fest: „Die Entscheidung des Präsidenten vom 21. Oktober 2015 entsprach nicht den Regeln und ist deswegen nie umgesetzt worden.“ Und weiter merkt die Parlamentsverwaltung in dem Schreiben an den Haushaltskontrollausschuss an: „Der Präsident ist nicht befugt, automatisch verbeamtete Mitglieder seines Kabinettes zu Büroleitern oder Direktoren zu befördern.“

Selbstermächtigung: "Hier muss jetzt genau hingeschaut werden"

Die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses im EU-Parlament, Inge Gräßle (CDU), will es dabei aber nicht bewenden belassen. Sie sieht in weiteren Punkten Klärungsbedarf und will dafür der Verwaltung weitere Arbeitsaufträge in der Sache Schulz geben. Sie hat einen Antrag für die nächste Sitzung ihres Ausschusses formuliert, der unserer Zeitung vorliegt. Gräßle: „Es gibt weitere Sachbereiche, bei denen die Verwaltung Schulz eben nicht ausdrücklich ein korrektes Verhalten attestiert. Hier muss jetzt genau hingeschaut werden.“

Dabei geht es etwa darum, dass Schulz sich am „15. Dezember selbst ermächtigt hat, über die bestehende Kabinettszulage hinaus eine in der Höhe nicht begrenzte Sonderzulage an seine Kabinettsmitglieder vergeben zu können.“ Dabei sehe das „Personalstatut eine solche Sonderzulage nicht vor.“ Gräßle will in der nächsten Sitzung des Haushaltskontrollausschusses beschließen lassen, dass die Legalität dieser Ermächtigung und die Gültigkeit der Sonderzulagen von der Verwaltung überprüft werden. Sie will zudem erreichen, dass die Gewährung der Zulage rückgängig gemacht wird.

Schulz' Vertrauter auf "Dauerdienstreise" musste nie verreisen

Für Schulz möglicherweise unangenehme Anmerkungen macht Gräßle auch zum bereits im Februar bekannt gewordenen Fall von Markus Engels. Schulz habe im Jahr 2012 an seinem ersten Arbeitstag als Parlamentspräsident verfügt, dass sein Vertrauter auf „Dauerdienstreise“ geht und dafür steuerfrei hohe Zulagen bekommt. Engels sei in Brüssel angestellt gewesen, habe aber von seinem bisherigen Wohnort Berlin aus seine Aufgaben versehen. Dafür habe Engels 16 Prozent Auslandszulage zusätzlich auf sein Grundgehalt bekommen plus Tagesspesen. Und zwar das alles, obwohl er nie verreisen musste.

Zehn Monate lang - sieben Tage die Woche, insgesamt also 273 Tage - habe Engels 2012 auf diese Weise zusätzlich zu seinem Lohn etwa 70 Euro am Tag steuerfrei kassiert. Im Bericht an die Abgeordneten enthält sich die Verwaltung einer Beurteilung, ob das Vorgehen von Schulz im Hinblick auf Engels rechtens war. Gräßle erklärt sich die dürren Worte so: „Die Verwaltung hätte gegen diese nicht hinnehmbare Begünstigung auf Steuerzahlerkosten energisch einschreiten müssen.“ Womöglich befürchtet die Verwaltung, dass ihr selbst in der Sache noch Fehlverhalten vorgeworfen wird.