05.03.2017

Vorstoß von Martin Schulz : Tauber attackiert SPD wegen Korrekturen an Agenda 2010

Bild vergößern CDU-Generalsekretär Peter Tauber. Foto: Uwe Anspach/dpa

Martin Schulz führe die Sozialdemokraten weiter nach links, weil sie "in der Vergangenheit gefangen" seien, sagt der CDU-Generalsekretär. Die stellvertretende SPD-Chefin Malu Dreyer verteidigt die Vorschläge.

Die Pläne von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz für eine deutlich längere Zahlung des Arbeitslosengelds I stoßen bei der CDU auf Kritik. "Anstatt darüber nachzudenken, das Arbeitslosengeld noch länger zu zahlen, sollten wir darüber reden, wie Deutschland wirtschaftlich stark bleibt, damit auch in Zukunft neue, sichere Arbeitsplätze entstehen", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber dem Tagesspiegel. Weil die Sozialdemokraten in der Vergangenheit gefangen seien und noch immer mit der erfolgreichen Politik der Agenda 2010 haderten, führe Schulz die Partei weiter nach links, kritisierte Tauber.

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer warf der Union vor, die Sorgen der Betroffenen zu ignorieren. Die SPD reformiere die Agenda 2010, "um soziale Ungerechtigkeiten zu beseitigen", sagte Dreyer dem Tagesspiegel. Schulz´ Vorschläge für die Einführung eines Arbeitslosengeldes Q würden den Betroffenen eine Perspektive bieten. "Wenn die Union Schulz deswegen Populismus vorwirft, ignoriert sie die ganz konkreten, alltäglichen Sorgen der Menschen", fügte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin hinzu.

Schulz will die Reformagenda 2010 in einigen Punkten korrigieren. Dazu zählt das Arbeitslosengeld I, das momentan maximal 24 Monate lang gezahlt wird. Schulz will dies auf bis zu 48 Monate verlängern, allerdings müssen sich Arbeitslose dafür weiterqualifizieren. Sie sollen in dieser Zeit ein Arbeitslosengeld Q erhalten, das in seiner Höhe dem Arbeitslosengeld I entspricht.

