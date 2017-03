03.03.2017

von Kai Portmann, Ingo Salmen

USA-Newsblog zum Freitag : Fed-Chefin Janet Yellen deutet Zinserhöhung an

4 Bild vergößern Janet Yellen bei ihrer Rede in Chicago. Foto: AFP

Die Notenbank wird voraussichtlich am 15. März die Leitzinsen erhöhen. Merkel trifft Trump am 14. März in Washington. Die Ereignisse im Newsblog.

- Jeff Sessions gerät wegen Aussagen über Russland-Kontakte unter Druck.

- Der US-Justizminister will sich aus Ermittlungen zu Hackern heraushalten.

- US-Vize Pence soll als Gouverneur ein privates E-Mail-Konto genutzt haben.

- Lesen Sie die Ereignisse vom Donnerstag in diesem Newsblog nach.

