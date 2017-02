Kim Jong Nam : Halbbruder von Nordkoreas Diktator wurde mit Nervengas getötet

Bild vergößern Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (links) und sein ermordeter Halbbruder Kim Jong Nam Foto: dpa/AP/Wong Maye-E

Die Polizei in Malaysia hat am Körper des ermordeten Kim Jong Nam Spuren eines Kampfstoffs gefunden. Der Halbbruder von Kim Jong Un war in Kuala Lumpur attackiert worden.

Der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist bei dem Attentat auf ihn nach Polizeiangaben mit dem Nervengas VX getötet worden. An den Augen und auf dem Gesicht des Opfers Kim Jong Nam seien Spuren des hochgiftigen Kampfstoffs gefunden worden, sagte der malaysische Polizeichef Khalid Abu Bakar am Freitag.

Der Hintergrund des Anschlags ist noch nicht aufgeklärt. Zwei Frauen hatten Kim Jong Nam am 13. Februar im Flughafengebäude von Kuala Lumpur angegriffen. Beide wurden festgenommen. Eine der Frauen kommt nach Polizeiangaben aus Vietnam, die andere aus Indonesien. Sie sollen in örtlichen Einkaufszentren für ihre Tat trainiert haben.

Kim Jong Nam war der erstgeborene Sohns des früheren nordkoreanischen Diktators Kim Jong Il. Der Fall sorgt seit Tagen für diplomatische Verstimmungen zwischen Nordkorea und Malaysia. Nordkoreas Botschafter in dem südostasiatischen Land hatte bereits vor einigen Tagen Kuala Lumpur beschuldigt, sich an einer Verschwörung zu beteiligen.