23.02.2017

von Thomas Seibert

Trump-Berater Stephen Bannon : "Feindschaft gegenüber der EU"

Bild vergößern Kein Freund Europas. Trump-Berater Stephen Bannon soll erklärt haben, dass sich die Sicht der USA auf die EU grundlegend gewandelt habe. Foto: AFP

Donald Trumps Berater Stephen Bannon hat nach Medienberichten in einem Gespräch mit dem deutschen Botschafter eine „Feindschaft“ zwischen Washington und der EU angedeutet.

„Wen rufe ich an, wenn ich Europa sprechen will?“, soll der frühere US-Außenminister Henry Kissinger einmal gefragt haben. Die Skepsis amerikanischer Regierungspolitiker gegenüber der EU ist so alt wie der europäische Einigungsgedanke selbst. Unter Donald Trump verwandelt sich das Misstrauen jedoch in blanke Verachtung für die EU. Während Vizepräsident Mike Pence in den vergangenen Tagen in Brüssel versuchte, beunruhigte EU-Politiker zu besänftigen, deutete Chefstratege Stephen Bannon laut Medienberichten eine „Feindschaft“ zwischen der Trump-Regierung und der EU an.

Dass Bannon kein Freund der EU ist, war schon länger bekannt. Der ehemalige Chef des rechtspopulistischen Internetportals „Breitbart News“ bezeichnet sich selbst stolz als Protektionisten und Nationalisten. Einst lobte er die neonationalistischen Tendenzen in der EU. Damals erklärte Bannon laut Medienberichten, die Menschen in Europa glaubten nicht „an diese Art von paneuropäischer Union“.

Trump selbst hat den Brexit unterstützt, er verdammt regelmäßig die Flüchtlingspolitik der EU-Staaten, zuletzt mit der berühmt-berüchtigten Bemerkung über nicht existierende Untaten von Flüchtlingen in Schweden. Der britische Populist und Brexit-Befürworter Nigel Farage gehört nach Angaben des Trump-Freundes und Gouverneurs von Mississippi, Phil Bryant, zu den inoffiziellen Beratern des neuen Präsidenten. Trumps Handelsbeauftragter Peter Navarro nennt die EU ein Instrument zur Durchsetzung deutscher Interessen.

Die Sicht der USA auf die EU hat sich grundlegend gewandelt

Bannons jüngste Äußerungen gehen jedoch wesentlich weiter. Ein Treffen des Trump-Strategen mit dem deutschen Botschafter in Washington, Peter Wittig, machte deutlich, wie grundlegend sich die Sicht der USA auf die EU gewandelt hat. Die Nachrichtenagentur Reuters und der Fernsehsender CNN berichteten, in dem Gespräch mit Wittig habe Bannon die rechtspopulistischen Bewegungen in Europa als Zeichen für die grundlegenden Konstruktionsfehler der EU bezeichnet. Von der Trump-Regierung sei „Feindschaft gegenüber der EU“ zu erwarten, formulierte ein Gewährsmann demnach.

Statt mit der EU-Zentrale zu verhandeln, will Trump mit den einzelnen Mitgliedstaaten ins Geschäft kommen. In dem Gespräch mit Wittig bekräftigte Bannon den Respekt der Trump-Mannschaft vor der Wirtschaftsmacht Deutschland. Doch offenbar fehlt dem Team im Weißen Haus das Verständnis dafür, dass die deutschen Erfolge eng mit dem Projekt der europäischen Einigung zusammenhängen.

Die Tendenz zur „Bilateralisierung“ der Beziehungen wird bei Diplomaten in Washington und auch bei US-Botschaftern mit Sorge gesehen. Der scheidende US-Vertreter bei der EU, Anthony Gardner, beklagte vor einigen Wochen, die Trump-Regierung gehe von dem Grundgedanken aus, dass die „Unterstützung für die Zersplitterung Europas“ im amerikanischen Interesse liege. „Das ist Wahnsinn.“

Die deutsche Botschaft wollte sich nicht zu Wittigs Gespräch mit Bannon äußern. Das Weiße Haus spielte die Begegnung als Plausch herunter – was kaum glaubwürdig erscheint: Wittig war nicht einfach so in den Präsidentensitz spaziert.

Bannons Breitseite gegen die EU und die fast gleichzeitig ausgesprochene Versicherung von Pence, die USA stünden zu ihrer „Kooperation und Partnerschaft mit der Europäischen Union“, wirft bei den Europäern die Frage auf, welche Position Trump nun eigentlich einnimmt.

Verstärkt wird die Unsicherheit europäischer Politiker dadurch, dass das US-Außenministerium seit der Amtsübernahme des neuen Präsidenten so gut wie abgemeldet ist. Nicht einmal die sonst üblichen Pressekonferenzen des Außenamts gebe es unter Trump, merkte die „Washington Post“ an. Zudem spielt Außenminister Rex Tillerson bisher bei außenpolitischen Richtungsentscheidungen kaum eine Rolle – diese werden von Bannon und anderen rechtspopulistischen Ideologen im Weißen Haus getroffen.