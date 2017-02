Offensive gegen den IS : Irakische Armee beginnt mit Sturm auf Flughafen von Mossul

Bild vergößern Ein Mann geht in Mossul, Irak, in der Nähe des Flughafens an einem in Brand gesetzten Haus vorbei. Foto: Berci Feher/dpa

Der stillgelegte Flughafen in Mossul lag bisher in den Händen von IS-Kämpfern. Er gilt als wichtiger Ausgangspunkt für die Befreiung Westmossuls.

Die irakischen Streitkräfte machen Fortschritte bei der Offensive auf den Westen der IS-Hochburg Mossul. Die Truppen begannen am Donnerstag mit dem Sturm auf den südlich der Innenstadt gelegenen Flughafen der einstigen Millionenstadt, wie das irakische Staatsfernsehen unter Berufung auf einen ranghohen Kommandeur berichtete. Ein Militärsprecher sagte, dass bereits die Hälfte des Areals, darunter auch die Landebahn, eingenommen sei. Auch eine von Dschihadisten besetzte benachbarte Militärbasis werde von den Soldaten angegriffen.

Der Flughafen gilt als wichtiger Ausgangspunkt für die Befreiung

Es ist unklar, wie viele IS-Kämpfer den Flughafen verteidigen. US-Beamte hatten aber am Montag erklärt, dass sich insgesamt noch rund 2000 Dschihadisten in Mossul aufhalten. Die beiden Ziele gelten als wichtiger Ausgangspunkt für die schwierige Befreiung Westmossuls von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Irakische Regierungskräfte hatten im Oktober mit der Offensive auf Mossul begonnen. Ende Januar konnten sie das Ostufer der Stadt komplett einnehmen, die durch den Fluss Tigris geteilt ist. Mossul ist die letzte Hochburg des IS im Irak. Sollte die Terrormiliz die Stadt verlieren, wäre sie militärisch in dem Land weitgehend besiegt. (dpa, AFP)