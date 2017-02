22.02.2017

von Laura Hofmann, Matthias Schlegel

USA-Newsblog am Mittwoch : US-Regierung will Abschiebungen massiv erhöhen

Bild vergößern Protestierende demonstrieren am 16.02.2017 vor dem Gerichtsgebäude in Shermana (USA). Foto: Lm Otero/AP/dpa

Illegale Migranten, die Straftaten begangen oder dieser bezichtigt werden, sollen ausgewiesen werden. In den USA breitet sich eine Welle des Antisemitismus aus. Die Entwicklungen im Newsblog.

- Das US-Heimatschutzministerium wies am Dienstag an, all jene Einwanderer ohne Papiere abzuschieben, die verurteilt wurden, wegen eines Verbrechens angeklagt sind oder einer Straftat beschuldigt werden. Auch Menschen, die in Betrugsfälle verwickelt waren oder missbräuchlich Sozialleistungen in Anspruch genommen haben, gehören dazu.

- In einem Monat gab es 70 Bombendrohungen gegen jüdische Einrichtungen in den USA. Donald Trumps Worte dazu seien wie "Heftpflaster auf einem Krebsgeschwür", beklagen Verbände.