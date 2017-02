15.02.2017

USA unter Donald Trump : Der schlingernde Riese

von Thomas Seibert

Bild vergößern Schon in der Krise: US-Präsident Donald Trump Foto: AFP/Saul Loeb

Ob Nahost, Russland oder Nato: US-Präsident Trump verwirrt mit widersprüchlichen Aussagen – und verunsichert sein eigenes Lager.

Am Morgen eines Tages, an dem für ihn eine der wichtigsten außenpolitischen Begegnungen seiner bisherigen Amtszeit anstand, fand US-Präsident Donald Trump die Zeit, sich auf Twitter mal wieder über die Presse aufzuregen. Die jüngsten Berichte über Beziehungen zwischen seiner Mannschaft und russischen Geheimdiensten seien Ausdruck von Verschwörungstheorien und purem Hass, schrieb Trump am Mittwoch wütend. Die Tatsache, dass der 45. Präsident der USA wenige Stunden vor einem Treffen mit dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu nichts Besseres zu tun hat, als auf die Medien einzuschlagen, spricht Bände. Und es erklärt zum Teil, warum die Supermacht USA auf der internationalen Bühne innerhalb weniger Wochen von einem berechenbaren Akteur zu einem schlingernden Riesen geworden ist: Trump geht es mehr um sich und sein Image als um konkrete Politik.

Der 70-Jährige trat sein Amt mit dem Anspruch an, das Land nach der angeblich so schädlichen Kompromiss-Suche seines Vorgängers Barack Obama wieder selbstbewusst und „groß“ zu machen. Die Nato sei „obsolet“, die EU ein Instrument Deutschlands. Im Nahost-Konflikt signalisierte er eine einseitige Parteinahme für Israel und betonte, er wolle den „Islamischen Staat“ ausradieren.

Nur Russland blieb von rhetorischen Attacken verschont. Schon im Wahlkampf hatte sich der ehemalige Immobilienmogul sehr Kreml-freundlich gegeben und Wladimir Putin als großen Staatenlenker gelobt. Inzwischen kommen mögliche Motive für diese Haltung ans Licht. Die „New York Times“ meldete unter Berufung auf US-Behördenvertreter, führende Mitglieder von Trumps Wahlkampfteam hätten vor der Wahl im November auffallend viele Kontakte zu russischen Geheimdienstlern gehabt.

Demnach ist unklar, ob es eine regelrechte Zusammenarbeit zwischen dem Team Trump und Moskau gab. Entsprechende Vorwürfe waren im Januar aufgetaucht, als bekannt wurde, dass russische Hacker im Auftrag des Kreml mit Attacken auf das Mail-System der US-Demokraten dem Trump-Wahlkampf helfen wollten. Einer der Trump-Helfer, der regelmäßig mit den Russen sprach, war dem Bericht zufolge Ex-General Michael Flynn, bis Montagabend Sicherheitsberater im Weißen Haus.

Da passt es ins Bild, dass Flynn zurücktreten musste, weil er dem russischen Botschafter in Washington, Sergej Kislyak, die Aufhebung von Sanktionen in Aussicht gestellt und andere Regierungsmitglieder über die Gespräche angelogen hatte. Vertreter Russlands hätten sich über ihre guten Kontakte zu Trump gefreut, verlautete dem Sender CNN zufolge aus Kreisen der US-Sicherheitsbehörden. Inzwischen hat der Präsident jedoch einige Entscheidungen getroffen, die Moskau nicht gefallen dürften. So bleiben die Sanktionen in Kraft. Zudem verlangt Trump nach Angaben des Weißen Hauses von Russland die Rückgabe der Krim an die Ukraine. Ist dies das Ende von Trumps Kuschelkurs mit Moskau? Niemand weiß es.

Washington rückt offenbar von Zwei-Staaten-Lösung ab

Auch Netanjahu dürfte sich seine Gedanken über die Berechenbarkeit der USA gemacht haben. Flynn hatte den Besuch mit vorbereitet, ist aber nicht mehr da. Im Wahlkampf hatte Trump versprochen, er werde das internationale Atomabkommen mit dem Iran aufkündigen, doch jetzt ist davon keine Rede mehr. Die Frage lautet angesichts der chaotischen ersten Wochen unter Trump, ob es auch dabei bleibt. „Für Netanjahu könnte Trump die Erfüllung aller Träume sein, die er von einem amerikanischen Präsidenten haben kann – solange es kein Gewackel gibt“, sagte David Mednicoff, Nahost-Experte an der Universität von Massachusetts dem Tagesspiegel.

Kurz vor dem Treffen mit Netanjahu wurde allerdings bekannt, dass Trump offenbar von der Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung abgerückt. Ein ranghoher Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, sagte, die USA würden Bedingungen für einen Frieden zwischen Israel und den Palästinensern nicht länger diktieren. Schon vorher war Trump in Sachen Israel einen Zickzack-Kurs gefahren. So hatte er angekündigt, die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, was die israelischen Ansprüche auf die heilige Stadt untermauern würde. Gleichzeitig äußerte er Zweifel an Netanjahus Siedlungspolitik. Er sei niemand, der den Siedlungsausbau für einen Beitrag zum Frieden halte, sagte Trump der israelischen Zeitung „Israel Hayom“. Und mit dem Botschafts-Umzug hat er es nicht mehr so eilig.

Inzwischen gehen sogar hochrangige Militärs mit ihren Zweifeln an die Öffentlichkeit. „Unsere Regierung steckt in einer unglaublichen Verwirrung“, sagte General Tony Thomas, Kommandant der US-Spezialeinheiten, der „New York Times“ zufolge. Dazu passt, dass nach Trumps Nato-Schelte der neue US-Verteidigungsminister James Mattis versuchte, versuchte den Partnern in der Militärallianz die Angst vor einem radikalen Politikwechsel durch Trump zu nehmen. „Das Bündnis bleibt für die Vereinigten Staaten und für die ganze transatlantische Gemeinschaft ein grundlegendes Fundament – so verbunden wie wir sind“, sagte der General am Mittwoch bei einem Nato-Treffen. Auch Trump habe klargemacht, dass er die Nato stark unterstütze.

Ob dem Präsidenten das von ihm angerichtete Chaos bewusst ist, ist unklar. Statt vor dem Treffen mit Netanjahu zumindest ansatzweise Klarheit zu schaffen, schimpfte er auf Twitter immer weiter über die seiner Meinung nach schändlichen Enthüllungen über seine Russland-Verbindungen. Der eigentliche Skandal liege darin, dass die US-Geheimdienste vertrauliche Erkenntnisse an die Presse durchsickern ließen, schäumte er: „Sehr un-amerikanisch“ sei das. Wichtige Parteifreunde des Präsidenten im Kongress sehen das ganz anders. Republikanische Senatoren fordern eine Untersuchung der Kontakte zwischen Flynn und Russland. Die neuen Enthüllungen über den Austausch zwischen Trumps Wahlkampfteam und Moskau werden die Rufe nach gründlichen Nachforschungen noch lauter werden lassen.

Es soll bereits Wetten auf ein Amtsenthebungsverfahren geben

Da sich viele Politiker im Parlament allmählich auf die im Herbst nächsten Jahres anstehenden Neuwahlen für das Repräsentantenhaus und einen Teil des Senats vorbereiten müssen, stellt sich für sie die Frage, wie sie sich gegenüber dem Präsidenten positionieren sollen. Im Senat haben die Republikaner eine Mehrheit von nur zwei Stimmen – schon wenige Abweichler könnten die Regierung von Donald Trump bei Gesetzgebungsverfahren in Schwierigkeiten bringen. Das Magazin „Politico“ meldete, Buchmacher auf der gesamten Welt nähmen bereits Wetten auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump an.