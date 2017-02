Philippinen : Terrorgruppe droht mit Enthauptung deutscher Geisel

Bild vergößern Die gelbe "Rockall" von Jürgen Kantner auf einem älteren Foto aus dem Jahr 2007. Foto: privat

Seit mehr als drei Monaten ist der deutsche Segler Jürgen Kantner in den Händen von Abu-Sayyaf-Terroristen. Nun fordern sie 570.000 Euro für seine Freilassung und setzen ein Ultimatum.

Die islamistische Terrororganisation Abu Sayyaf hat mit der Enthauptung einer deutschen Geisel gedroht und ein Ultimatum gesetzt. Bis zum 26. Februar müsse ein Lösegeld in Höhe von umgerechnet 570.000 Euro gezahlt werden, andernfalls werde der 70-jährige Jürgen Kantner geköpft, hieß es in einem Video der Entführer, wie philippinische Medien am Dienstag berichteten. In dem Video flehe Kantner die Bundesregierung um Hilfe an. Es ist ein Mann zu sehen, der mit Vollbart und in einem orangefarbenen T-Shirt im Dschungel sitzt. Hinter ihm steht einer der Entführer mit einer Machete in der Hand, daneben drei weitere Entführer mit Maschinenpistolen.

Bereits im November vergangenen Jahres hatte Kantner einen Hilferuf an die Bundesregierung gerichtet.

Ein Sprecher der Sondereinheit Sulu der philippinischen Sicherheitskräfte lehnte gegenüber Medien auf den Philippinen eine Lösegeldzahlung ab. Wie ernst die Drohung der Abu Sayyaf zu nehmen ist, hat die Enthauptung zweier kanadischer Geiseln und einer philippinischen Geisel im vergangenen Jahr gezeigt. Nach der Enthauptung des philippinischen Teenagers hatte der katholische Bischof des Bistums Isabela, Martin Jumoad, eine Verstärkung der Truppen im Kampf gegen Abu Sayyaf begrüßt. „Abu Sayyaf ist eine Terrorgruppe und nicht offen für einen Dialog. Sie muss vernichtet werden“, sagte Bischof Jumoad damals.

Entführungen und die Erpressung von Lösegeldern sind eine wesentliche Finanzierungsquelle der Terrororganisation, die Verbindungen zur Miliz „Islamischer Staat“ hat. Hochburg von Abu Sayyaf sind Inseln des Sulu-Archipels, in dem auch das Bistum Isabela liegt.

Kantner war am 5. November 2016 im Süden der Philippinen entführt worden, als seine Segeljacht „The Rockall“ vor der Insel Tawi-Tawi ankerte. Seine 59 Jahre alte Ehefrau Sabine Merz wurde ermordet, als sie sich gegen die Entführer zur Wehr setzte.

Kantner und seine Frau waren bereits einmal Opfer einer Entführung. 2008 waren sie vor Somalia in die Hände von Piraten gefallen, aber nach sieben Wochen wieder freigekommen.

Der Tagesspiegel hatte im November 2016 Auszüge aus dem Tagebuch von Kantners Ehefrau veröffentlicht. (Tsp/KNA/dpa)