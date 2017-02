Russischer Oppositioneller : Nawalny schuldig gesprochen

Bild vergößern Der russische Blogger und Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. Foto: dpa

In einem neu aufgerollten Prozess hat ein russisches Gericht den Oppositionellen Alexej Nawalny schuldig gesprochen. Damit kann er bei der Präsidentschaftswahl 2018 nicht antreten.

Ein Richter in der russischen Stadt Kirow hat den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny nach Agenturberichten der Unterschlagung schuldig erklärt. Die Urteilsverkündung dauere zwar noch an, aber nach den Äußerungen des Richters sei ein Schuldspruch sicher, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch. Damit könne der Kritiker von Präsident Wladimir Putin bei der Präsidentschaftswahl 2018 nicht antreten, zitierte Interfax den Anwalt des 40-Jährigen. Nawalny ist vor allem durch seine Blogs in Russland bekannt geworden.

Der nationalistisch orientierte Politiker war 2013 wegen Unterschlagung bei Geschäften mit einer Holzfirma in der Region Kirow zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Später wurde dies in eine Bewährungsstrafe umgewandelt. Im November kassierte das Oberste Gericht das Urteil und verwies es an eine untere Instanz zur Neuverhandlung zurück. (rtr, dpa)