Unionstreffen in München : Merkel nun offiziell Kanzlerkandidatin von CDU und CSU

Bild vergößern Hat die Unterstützung der CSU: Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: Sven Hoppe/dpa

In der vergangenen Legislaturperiode haben CDU und CSU viel gestritten. Nun haben sie sich erneut auf Merkel als Kanzlerkandidatin geeinigt.

Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel wird nun auch offiziell von der CSU als Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl unterstützt. In einer Sitzung der beiden Parteipräsidien in München habe CSU-Chef Horst Seehofer am Montag im Namen seiner Partei die Unterstützung für die 62-Jährige erklärt und dafür einhelligen Beifall bekommen. Das verlautete aus Parteikreisen. Merkel hatte bereits im November angekündigt, dass sie zu einer vierten Kanzlerkandidatur bereit sei. Von der CDU wurde sie bei einem Parteitag im Dezember dafür bestätigt. Die Bundestagswahl ist am 24. September.

Nachdem er die Frage lange offen gelassen hatte, sicherte Seehofer Merkel bereits vor einer Woche in einem Interview die Unterstützung seiner Partei für deren Kanzlerkandidatur zu. Das Versöhnungstreffen in München war als eine Art "Friedensgipfel" der Schwesterparteien angesetzt worden, um nach monatelangem Streit um die Flüchtlingspolitik umzuschalten auf einen gemeinsamen Wahlkampf. Seehofer hatte die Tagung, die am Sonntag begonnen hatte, jedoch wegen des Streits in der Flüchtlingspolitik zwischenzeitlich infrage gestellt.



Schwerpunkte für das Wahlprogramm

Das Wahlprogramm der Union soll nach dem Willen von Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer grundsätzliche Antworten auf die Sorgen der Menschen in Deutschland bieten. Es gehe zunächst darum, die Schwerpunkte des Wahlprogrammes zu identifizieren und zu überlegen, „in welchen Bereichen es in den nächsten Jahren besondere Lösungen braucht - national wie international“, sagte Seehofer am Montag in München kurz vor der gemeinsamen Sitzung der Präsidien von CSU und CDU in München.

„Wir werden heute die Schwerpunkte für unser Wahlprogramm identifizieren und den beiden Generalsekretären den Auftrag erteilen, gemeinsam mit den Experten der beiden Parteien bis zum Sommer ein gemeinsames Wahlprogramm auszuarbeiten“, kündigte Seehofer an. Ein Wahlprogramm müsse immer nahe an der Aktualität sein. „Es macht keinen Sinn, im Februar eines Jahres schon alles festzulegen und zu verkünden.“ Bei der Sitzung wollen Merkel und Seehofer ein gemeinsames Papier präsentieren, welches dem Vernehmen nach die Grundzüge der gemeinsamen Unions-Politik beschreibt, ohne jedoch schon bereits konkrete Inhalte zu benennen.

Gefahr durch Martin Schulz

Seit der Ernennung von Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten geraten die Unionsparteien in Umfragen verstärkt unter Druck. Doch sowohl CSU als auch CDU sehen den jüngsten Umfragen-Höhenflug der SPD demonstrativ gelassen. Seine Partei warte "mal gespannt" ab, wann Schulz sich erstmals inhaltlich positionieren werde, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag im ARD-"Morgenmagazin".

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, über den spekuliert wird, dass er als CSU-Spitzenkandidat in den Wahlkampf ziehen könnte, sagte vor der Sitzung in München am Montag: „Wenn der Kandidat Schulz in den Starnberger See steigen würde, würde sich das Wasser auch nicht teilen.“(dpa, AFP)