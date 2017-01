25.01.2017

von Thomas Seibert Drucken

US-Einwanderungspolitik : Donald Trump und die Mauer des Widerstands

von Thomas Seibert

Bild vergößern Sperranlage. Schon heute wird die Grenze der USA vor illegaler Einwanderung geschützt. Doch der neue US-Präsident will nun eine Mauer zu Mexiko errichten. Foto: dpa

Donald Trump will die Einwanderung nach Amerika stoppen. Doch die Gegner der Abschottung formieren sich.

Billy Alabsi erkennt sein Land nicht wieder. „Das hier ist doch Amerika“, sagt Alabsi, der vor fast 30 Jahren aus dem Jemen in die USA kam. Jetzt will er seine Mutter nachholen, wie er dem Sender KGO-TV in San Fransisco sagte. Doch Donald Trumps Plan für einen Einwandererstopp könnte dies unmöglich machen. Knapp eine Woche nach seinem Einzug ins Weiße Haus macht Trump ernst mit seiner Ankündigung, Muslime und Mexikaner aus den USA fernzuhalten. Während die Anhänger des Präsidenten jubeln, bilden Trumps Gegner jedoch eine Mauer des Widerstandes. Das Weiße Haus wird es nicht leicht haben, den Abschottungskurs durchzusetzen.

Trump kündigte eine Reihe von Dekreten an, mit denen er muslimischen Flüchtlingen, Einwanderern und Besuchern die Einreise verwehren und den Bau der angekündigten Mauer an der Grenze zu Mexiko einleiten will. Menschen aus Syrien, Iran, Irak, Libyen, Sudan, Somalia und Jemen sollen demnach bis auf Weiteres nicht mehr in die USA gelassen werden; das gilt in manchen Fällen auch für Bürger dieser Länder, die bereits ein Visum haben. Gleichzeitig will Trump die Zahl der Flüchtlinge, die Amerika in diesem Jahr aufnehmen will, von 110.000 auf 50.000 senken. Die Grenzpolizei wird um 5000 Beamte aufgestockt. Der Präsident will zudem gegen die Zufluchtsstädte in den USA vorgehen, die Einwanderern ohne Papiere Schutz gewähren.

Im Wahlkampf hatte Trump häufig gegen angeblich kriminelle Einwanderer agitiert – jetzt setzt er diesen Kurs um. Zur Unterzeichnung der neuen Entscheidungen hat er die Eltern von Menschen ins Weiße Haus eingeladen, deren Kinder von Immigranten ermordet wurden. Rechtskonservative Amerikaner sind zufrieden. Trumps Stopp für Migranten aus den muslimischen Ländern sei gut und richtig, schrieb der frühere Kongressabgeordnete Joe Walsh auf Twitter: „Wir haben doch gesehen, was sie in Europa angerichtet haben.“ Trump selbst hat den Zuzug syrischer Flüchtlinge in die EU als katastrophalen Fehler von Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnet.

Der Plan zum Mauerbau war Trumps größter Hit im Wahlkampf

Der Plan zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko war Trumps größter Hit im Wahlkampf überhaupt. Trotz mehrerer Dementis der mexikanischen Regierung verkündet der neue US-Präsident immer wieder, Mexiko werde das schätzungsweise sieben Milliarden Dollar teure Projekt bezahlen. Inzwischen schränkt er diese Ankündigung mit dem Zusatz ein, zunächst werde die Mauer mit amerikanischen Steuergeldern gebaut, bevor er sich das Geld dann von Mexiko zurückhole. Möglicherweise wird Trump hier ein wenig tricksen müssen. Laut Medienberichten wird im Weißen Haus daran gedacht, bisherige Zahlungen der USA an Mexiko zur Sicherung des Grenzgebietes für die Finanzierung der Mauer zu nutzen.

Experten und sogar Trumps eigene Kabinettsmitglieder zweifeln an Sinn und Zweck der Mauer. Gil Kerlikowske, Chef der Grenzschutzbehörde unter Trumps Vorgänger Barack Obama, sagte dem Sender CNN, es gebe keine einfachen Lösungen für ein komplexes Problem wie die illegale Einwanderung. Auch der neue Heimatschutzminister John Kelly sagt, eine Mauer allein sei keine Lösung. Kelly wandte sich außerdem gegen den Einwanderungsstopp für Muslime: Es sei „nicht angemessen“, die Religionszugehörigkeit zum alleinigen Kriterium bei der Einwanderung zu machen.

Trump-Gegner wollen dieses Argument benutzen, um rechtlich gegen die Anordnungen des neuen Präsidenten vorzugehen. Die amerikanische Verfassung verbiete jede Diskriminierung aufgrund religiöser Überzeugungen, sagte Omar Jadwat vom Bürgerrechtsverband ACLU dem Nachrichtenportal BuzzFeed. Andere Kritiker weisen darauf hin, dass Attentäter wie die vom 11. September 2001 von Trumps Dekret nicht aufgehalten werden könnten, denn sie kamen aus Saudi-Arabien, Ägypten und anderen Ländern, die nicht auf der Liste der vom Zuzugsstopp betroffenen Nationen stehen.

Außerhalb der Gerichtssäle dürfte der Kampf gegen Trumps Einwanderungspolitik vor allem in einzelnen Bundesstaaten und in den „Zufluchts-Städten“ ausgetragen werden. Die Stadtverwaltung von San Francisco erklärte, sie werde illegale Einwanderer weiter vor Abschiebung schützen. Unter anderem will die Stadt die Anwaltskosten von Flüchtlingen übernehmen, die von Abschiebung bedroht sind.

Kalifornien, als einer der größten und reichsten Bundesstaaten eine Hochburg der oppositionellen Demokraten, will ebenfalls gegen Trump auf die Barrikaden gehen. Anders als in anderen Teilen der USA können Immigranten ohne Papiere in Kalifornien einen Führerschein und damit ein offizielles Dokument erwerben. Die rund 2,4 Millionen illegalen Einwanderer in dem Bundesstaat sollten darüberhinaus einen Krankenversicherungsschutz erhalten. Doch diese Pläne wurden nach Trumps Amtsantritt auf Eis gelegt. Denn dafür ist eine Genehmigung aus Washington nötig.