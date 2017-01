Newsblog zu US-Präsident Trump : Papst fordert Schonfrist für Trump

Papst Franziskus hat "El Pais" ein Exklusivinterview gegeben.

Die britische Premierministerin Theresa May wird am Freitag Trumps erster Staatsgast. Die Protestmärsche in den USA bleiben friedlich. Der Sonntag im Newsblog.

- Bis zu 500.000 Demonstranten äußerten Samstag beim "Women's March" in Washington ihren Unmut.

- Weltweit gab es Protestaktionen dieser Art, auch in Berlin.

- Donald Trump fuhr zu einem Versöhnungsbesuch ins CIA-Hauptquartier.

- Die Ereignisse des Samstag können Sie in diesem Newsblog nachlesen.

