21.01.2017

Trumps Amtseinführung zum Nachlesen : Mehr als 200 Festnahmen bei Anti-Trump-Krawallen

Proteste in Washington: Polizisten vor einem brennenden Auto

Donald Trump ist der 45. Präsident der USA. Seine Rede ist eine Kampfansage. Die Botschaft: "America First". In Washington geraten Demonstranten und Polizei aneinander. Das war der Freitag im Blog.

- Donald Trump ist 45. US-Präsident.

- Die Regierungszeit von Barack Obama ist beendet.

- In Washington und anderen Städten gibt es Proteste gegen Trump.

- Wir berichten über die Ereignisse des Tages in einem Blog - mit dabei: Experten-Einschätzungen von Jacob Heilbrunn (Chefredakteur "National Interest") und Rüdiger Lentz (Chef Aspen Institute Berlin).

- Die Ereignisse vom Vortag der Amtsübergabe können Sie hier nachlesen.

- Was am Samstag geschieht, begleiten wir in einem neuen Newsblog an dieser Stelle.

