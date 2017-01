Liveblog zu Trumps Amtseinführung: US-Milliardär Soros erwartet Scheitern Trumps

von Kai Portmann, Ingo Salmen, Malte Lehming, Christian Tretbar, Annika Middeldorf

Der künftige US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania sitzen am 19.01.2017 in Washington, DC (USA), vor dem Lincoln Memorial zu der Vor-Amtseinführungs-Veranstaltung: «Make America Great Again! Welcome Celebration». Der designierte Präsident Trump legt am 20.01.2017 seinen Amtseid ab. Foto: dpa