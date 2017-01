Präsidentenwahl im Europaparlament : Keine Entscheidung im ersten Wahlgang

2 Bild vergößern Der Kandidat der Konservativen, Antonio Tajani aus Italien, hat im ersten Wahlgang die meisten Stimmen bekommen, aber nicht die absolute Mehrheit. Foto: Patrick Seeger/dpa

Im ersten Wahlgang zum neuen Präsidenten des EU-Parlaments hat keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit. Der Kandidat der Liberalen, Guy Verhofstadt, hatte zuvor seine Kandidatur zurückgezogen.

Bei der Suche nach einem Nachfolger für EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat ein erster Wahlgang am Dienstag noch keine Entscheidung gebracht. Keiner der sechs Kandidaten erreichte die nötige absolute Mehrheit, wie Schulz als Sitzungsleiter bekannt gab.

Am besten schnitt mit 274 Stimmen der Kandidat der Europäischen Volkspartei ab, der Italiener Antonio Tajani. Danach folgte der italienische Sozialist Gianni Pittella mit 183 Stimmen. Beide galten als Favoriten. Die übrigen vier Kandidaten stammen aus kleinen Fraktionen und haben nur wenig Rückhalt. Das Parlament hat 751 Abgeordnete. Bei 683 gültigen Stimmen hätte die nötige Mehrheit bei 342 gelegen. Am frühen Nachmittag (ab 13.00 Uhr) soll die zweite Abstimmungsrunde folgen.

Vor Beginn der Wahl hatte der liberale Kandidat Guy Verhofstadt seine Kandidatur überraschend zurückgezogen. Der ehemalige belgische Ministerpräsident Verhofstadt galt zeitweise als Kompromisskandidat mit Außenseiterchancen.

Schulz hatte sich Ende November entschieden, als Spitzenkandidat für die nordrhein-westfälische SPD in die Bundestagswahl im September zu ziehen. Er ist zudem als Bundesaußenminister und als ein SPD-Kanzlerkandidat im Gespräch. (dpa)