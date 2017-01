Istanbul : Medien: Mutmaßlicher Silvester-Attentäter gefasst

Bild vergößern Das Fahndungsfoto des mutmaßlichen Attentäters. Foto: AFP

Türkische Medien berichten, dass der mutmaßliche Attentäter der Silvesternacht in Istanbul gefasst worden sei.

Gut zwei Wochen nach dem verheerenden Anschlag auf den Istanbuler Promi-Nachtclub "Reina" ist der mutmaßliche Attentäter Medienberichten zufolge gefasst worden. Der Mann sei im Istanbuler Stadtteil Esenyurt auf der europäischen Seite der Metropole festgenommen worden, berichteten die Zeitung "Hürriyet" und andere Medien am Dienstag (Ortszeit). Auch das türkische Staatsfernsehen berichtet von der Festnahme. Die türkische Polizei habe den Mann am Montagabend in einer Wohnung in Istanbul festgenommen, berichtete der staatliche Fernsehsender TRT.

Bei dem Anschlag in der Silvesternacht waren 39 Menschen getötet worden. Zu der Tat bekannte sich die Extremistenmiliz Islamischer Staat, die von Vergeltung für den türkischen Militäreinsatz in Syrien sprach. Dort geht die Türkei gegen die Islamisten vor und will sie von der Grenze vertreiben. Der Attentäter konnte zunächst unerkannt fliehen. Den Behörden zufolge handelt es sich wahrscheinlich um einen Uiguren. Die überwiegend muslimische Volksgruppe lebt vor allem in Westchina. (Reuters)