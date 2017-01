16.01.2017

Attentat auf Breitscheidplatz : Behörden befassten sich fast wöchentlich mit Anis Amri

Polizisten stehen am 20. Dezember vor dem zerstörten LKW am Breitscheidplatz in Berlin. Der Attentäter Anis Amri ist seit Ende 2015 nahezu wöchentlich Thema bei deutschen Behörden gewesen, wie aus einer vertraulichen Chronologie der Bundesministerien des Innern und der Justiz hervorgeht. Foto: Michael Kappeler/dpa

Seit November 2015 war Anis Amri Sicherheitskräften offenbar als potenzieller Attentäter bekannt. Neuköllns Bezirksbürgermeisterin Giffey wil die Al-Nur-Moschee schließen lassen.

Der Islamist und Terrorist vom Breitscheidplatz, Anis Amri, ist den Behörden offenbar seit November 2015 als potenzieller Attentäter bekannt. Das geht aus einer von Innen- und Justizministerium erstellten Chronologie hervor. Darin heißt es, ein V-Mann der Polizei in Nordrhein-Westfalen habe einen „Anis“ vage mit Anschlagsplänen kokettieren hören. Die Chronologie ergibt, dass sich die Behörden nahezu jede Woche mit dem Tunesier Amri befassten. Im Januar 2016 etwa gab es Verfassungsschutzhinweise an die Berliner Polizei, dass Amri stehlen wolle, um „zur Vorbereitung eines Anschlages mit Schnellfeuergewehren“ das nötige Geld zu beschaffen.

Der Vorsitzende Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags, Clemens Binninger (CDU), hält eine eigene Ermittlergruppe zu Amri inzwischen für angebracht. Und der Vizevorsitzende des Kontrollgremiums, André Hahn (Linke), sagte: „Amri hätte aus dem Verkehr gezogen werden können.“ Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hatte kürzlich bereits Fehler im Umgang der Behörden mit Amri zugegeben. Zu klären sei, ob Amri möglicherweise mit Geheimdiensten zusammengearbeitet habe, erklärte Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele. Ein solcher Verdacht kam auch unter Polizisten auf – vor allem, weil alle gegen Amri anhängigen Verfahren wegen Sozialbetrugs eingestellt worden sind. Zudem hatte sich der Tunesier geprügelt und mit Drogen gedealt.

Giffey will Al-Nur-Moschee in Neukölln schließen lassen

Amri betete in Berlin in salafistischen Moscheen. Neuköllns Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey forderte nun in einem Brief an Innensenator Andreas Geisel (beide SPD), die Schließung der umstrittenen Al-Nur-Moschee voranzutreiben. Das berichtet der Evangelische Pressedienst. Die Innenverwaltung teilte demnach mit, „wir nehmen die Sache sehr ernst, geben zu Vereinsverboten aber generell keinen Kommentar ab“.

Sie sei sich bewusst, erklärte Giffey weiter, dass die Religionsfreiheit in Deutschland ein Grundrecht mit hohem Verfassungsrang sei und die Hürden für ein solches Vereinsverbot hoch seien. Doch wer unter seinem Dach wiederholt zulasse dass offen zu Gewalt und Antisemitismus aufgerufen werde, hat damit auch die Inanspruchnahme dieses Grundrechts verwirkt. Die als besonders gefährlich eingestuften Islamisten trafen sich zuletzt allerdings in einer Moschee in Berlin-Moabit. Dort soll Amri vor seinem Attentat am Breitscheidplatz gebetet haben.