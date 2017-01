Früherer iranischer Präsident : Medien: Rafsandschani ist gestorben

Bild vergößern Irans ehemaliger Präsident Akbar Haschemi Rafsandschani, hier 2006 aufgenommen in Teheran, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Foto: dpa

Der frühere iranische Präsident Akbar Haschemi Rafsandschani ist nach Medienberichten im Alter von 82 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben.

Der frühere iranische Präsident Akbar Haschemi Rafsandschani ist tot. Laut Meldungen der iranischen Nachrichtenagenturen Isna und Fars starb Rafsandschani am Sonntag im Alter von 82 Jahren in einem Teheraner Krankenhaus an den Folgen eines Herzinfarkts. Rafsandschani hatte seit der Islamischen Revolution von 1979 das Schicksal des Landes mitgeprägt und war von 1989 bis 1997 Staatspräsident des Iran. (AFP)