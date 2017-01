Nach Anschlag in Berlin : NRW-Innenminister Jäger verspricht Aufklärung im Fall Amri

Bild vergößern Ralf Jäger ist seit Juli 2010 Minister für Inneres und Kommunales von Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa

Nordrhein-Westfalen war einer der Hauptaufenthaltsorte des Berlin-Attentäters Amri. Innenminister Jäger (SPD) steht zur Stunde der Opposition Rede und Antwort.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) hat nach dem Terroranschlag in Berlin Aufklärung angekündigt. „Der Anschlag wurde verübt von einem Mann, über den die Sicherheitsbehörden bundesweit sehr viel wussten,“ sagte Jäger am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Es müsse geklärt werden, ob Fehler begangen wurden.

Nordrhein-Westfalen war einer der Hauptaufenthaltsorte des Attentäters Anis Amri. Der als islamistischer Gefährder eingestufte Tunesier hielt sich Jäger zufolge seit Februar 2016 aber überwiegend in Berlin auf. Am 19. Dezember hatte er dort bei einem Attentat mit einem Lkw zwölf Menschen getötet und 55 verletzt. Amri wurde vier Tage später bei einer Polizeikontrolle in Mailand erschossen. Die NRW-Opposition aus CDU, FDP und Piraten will im Ausschuss wissen, warum der abgelehnte Asylbewerber sich quer durch Deutschland bewegen konnte und die Sicherheitsbehörden ihn letztlich aus dem Blick verloren. (dpa)