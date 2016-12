30.12.2016

Innere Sicherheit : Grüne in der Defensive

Nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz steht das Sicherheitskonzept der Grünen in Frage.

Die Grünen tun sich schwer, ihre Sicherheitspolitik zu überdenken. Vor der Bundestagswahl wollen sie trotz Zweifeln weiter um ihre Grundsätze kämpfen

Die Grünen wollen in aufgeregten Zeiten die Stimme der Vernunft sein. Parteichefin Simone Peter will sich nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin jedenfalls nicht auf Debatten über Asylrechtsverschärfungen einlassen, weil diese „reine Symbolpolitik“ seien. Damit geben sich einige in der Partei allerdings nicht mehr zufrieden.

Eine grüne Sicherheitspolitik gebe es gar nicht, sagt ein Insider. Er spricht mit Blick auf den Bundesvorstand sogar von einer „regelrechten Führungsverweigerung“. Ein anderer, der während der rot- grünen Regierungszeit nah an den Entscheidungsträgern war, sagt lakonisch, dass Ex-Innenminister Otto Schily (SPD) die Partei diesmal nicht mehr retten könne. Nach dem Terror vom 11. September 2001 in den USA hatte die Debatte um schärfere Sicherheitsgesetze begonnen. Und ein weiterer sagt: „Wir müssen uns die Frage zumuten: Was würden wir tun, wenn ein Grüner Innenminister wäre?“

Boris Palmer, der umstrittene Oberbürgermeister von Tübingen, hält sich weniger zurück: „Denn es kommen doch mit jedem Anschlag mehr Zweifel auf.“ Allerdings sieht er so kurz vor der Bundestagswahl kaum eine Chance für die Grünen, ihre Positionen zur inneren Sicherheit zu erneuern. Also bleibe nichts anderes übrig, „als unsere Grundsatzpositionen zu halten“.

"Nebelkerzen aus der Union"

Schon am 22. Dezember, unmittelbar nach dem Anschlag, hatte Peter gemeinsam mit ihrem Ko-Vorsitzenden Cem Özdemir und den beiden Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Toni Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt, einen Brief formuliert, in dem es heißt: „Wilde Forderungen nach allen möglichen Gesetzesverschärfungen schaffen nur Ausgrenzung und Angst, keine Sicherheit.“ Die innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, schrieb im Debattenportal Tagesspiegel Causa: „Ich sehe unsere Aufgabe in der Sicherheitspolitik darin, immer auf Faktengrundlage nach Lösungen zu suchen.“ Ihr Kollege Konstantin von Notz sagt: „Wir haben sehr konkrete Vorstellungen über eine Sicherheitspolitik.“ Doch ihm geht es zunächst darum, den konkreten Fall aufzuklären.

Wenn es stimme, dass der mutmaßliche Täter Anis Amri sieben Mal Thema im Gemeinsamen Terrorismus Abwehrzentrum (GTAZ) gewesen sein sollte, „dann möchte ich wissen, warum er nicht lückenlos überwacht worden ist“. Es seien schließlich „nicht so viele“, über die in diesem Bund-Länder-Gremium gesprochen werde. Statt über „sichere Herkunftsstaaten zu diskutieren“, sei es wichtiger, „mit Staaten, mit denen es noch keine Rücknahmeabkommen gibt, solche zu verhandeln“, sagt von Notz.

Auch Parteichef Özdemir will „eine Erklärung dafür, warum Anis Amri aus der Überwachung herausgefallen ist. Und ich will wissen: Gibt es vergleichbare Fälle? Droht da irgendwo Gefahr, und wir wissen es nicht?“ Bei der Überwachung von Gefährdern „bin ich für maximale Härte“, sagt er. Er findet es ärgerlich, „wenn aus der Union vor allem Nebelkerzen kommen, anstatt sich auf den aktuellen Fall und seine lückenlose Aufarbeitung zu konzentrieren“. Özdemir fordert „eine umfassende Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Europa, Bund und Ländern in Sachen Datenaustausch“. Weiter sagte Özdemir: „Sollte die Aufklärung nicht ernsthaft genug vorangetrieben werden“, würden sich die Grünen einen Untersuchungsausschuss vorbehalten.

Peter sagt, dass die Grünen die Terrorgefahr von allen Seiten – der Islamisten wie der Rechtsextremisten – „sehr ernst nehmen“. Das betont auch Hofreiter regelmäßig. Auch wenn in der öffentlichen Debatte die Themen innere Sicherheit, Asylrecht und Kriminalität nicht mehr unterschieden werden, beharrt Peter darauf, „nicht dem Alarmismus zu verfallen, sondern Antworten des Rechtsstaates zu finden, die nicht gegen Grundwerte wie Freiheit und Selbstbestimmung verstoßen“.

Nicht nur Palmer reicht das nicht mehr aus. Robert Habeck, der mit Hofreiter und Özdemir um die Spitzenkandidatur im Bundestagswahlkampf kämpft, sagte beim Urwahlforum: „Wir dürfen nicht in der Defensive verharren.“ Es gehe darum, „dass man sich auf Politik, auf diesen Staat, auf uns, verlassen können muss“, sagte er.