Wegen Diabetes : Sigmar Gabriel ließ sich offenbar Magen verkleinern

Bild vergößern Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD)- Foto: dpa

SPD-Chef Sigmar Gabriel wurde einem Medienbericht zufolge am Magen operiert. Grund soll seine Diabetes-Erkrankung gewesen sein.

SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sich nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung einem Eingriff am Magen unterziehen müssen. Ziel der Operation sei es gewesen, den Insulin-Haushalt des Vizekanzlers zu stabilisieren, der bereits seit Jahren an einer Diabetes-Erkrankung leide, berichtete das Blatt in seiner Freitagsausgabe. Um den Gesundheitszustand Gabriels hatte es Spekulationen gegeben, weil er ungeachtet des Weihnachtsmarkt-Anschlages nicht öffentlich auftrat.

Laut "Bild" ließ sich Gabriel wegen der Operation für drei Tage in eine Klinik in Hessen einweisen. In der Vergangenheit habe sich der SPD-Chef wegen seiner medikamentös schwer einzustellenden Diabetes mehrmals pro Jahr in stationäre Behandlung begeben müssen. Künftig sollten Gabriel diese Krankenhaus-Aufenthalte erspart werden.

Auch vom Krankenhaus aus habe Gabriel aber nach dem Anschlag in Berlin Kontakt zum Kanzleramt und zum Bundesinnenministerium gehalten, hieß es weiter. Zu Heiligabend wolle er wieder auf den Beinen sein. (AFP)