23.12.2016

von Frank Jansen Drucken

Verfassungsschutz : Zahl der Salafisten in Berlin deutlich gestiegen

von Frank Jansen

Bild vergößern Islamisten verteilen am 14.04.2012 am Potsdamer Platz in Berlin kostenlose Koran-Exemplare an Passanten. Die salafistische Szene in Deutschland wächst. Besonders junge Leute gelten als empfänglich für die Propaganda der radikal-islamischen Prediger. Foto: picture alliance / dpa

Die Salafistenszene bekommt starken Zulauf. In Berlin ist die Zahl der Salafisten stark gestiegen - aber auch bundesweit.

Die Salafistenszene in Berlin ist nach Informationen des Tagesspiegels in diesem Jahr stark gewachsen. Der Berliner Verfassungsschutz hat jetzt 840 Salafisten festgestellt - 160 mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zu 2012, damals waren es 400 Salafisten, ist die Szene jetzt mehr als doppelt so groß.

Von den aktuell 840 Salafisten hält der Verfassungsschutz 380 für "gewaltorientiert". Sicherheitskreise betonen allerdings, die Trennlinie zwischen rein politisch agierenden Salafisten und denen, die sich für den bewaffneten Kampf aussprechen, werde zunehmend unscharf. Auch bundesweit nimmt die Zahl der Salafisten zu. Sicherheitskreise sprechen von 9600 Salafisten, das sind 400 mehr als 2015.

Der nach dem Anschlag in Berlin gesuchte Tatverdächtige Anis Amri soll ebenfalls Kontakt zur Salafistenszene in Deutschland gehabt haben. Nach ihm wird derzeit europaweit gefahndet.