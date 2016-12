Schweiz : Verletzte bei Schießerei in Züricher Innenstadt

Im Stadtzentrum von Zürich sind in der Nähe eines islamischen Zentrums Schüsse gefallen. Laut der Polizei gibt es einige Verletzte.

Bei einer Schießerei in der Nähe eines islamischen Zentrums in Zürich sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden. Der Täter sei auf der Flucht, teilte die Polizei mit. Ob ein Zusammenhang zu dem Zentrum besteht, war zunächst unklar.

Die drei Verletzten wurden laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Passanten hätten die Einsatzkräfte alarmiert. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt.

Ein Reporter des Schweizer Fernsehens SRF1 sagte, die Schüsse seien im Gebetsraum der Moschee gefallen. Er berief sich dabei auf die Polizei. (dpa)