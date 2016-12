Türkei : Tote und Verletzte bei Explosion in zentraltürkischer Stadt Kayseri

Bild vergößern Ein Foto von CNN Türk zeigt den zerstörten Bus in Kayseri. Foto: Screenshot von CNN Türk

In der türkischen Stadt Kayseri hat es am Morgen eine Detonation gegeben. Medien berichten von einer Autobombe an einem mit Soldaten besetzten Bus.

Bei der Explosion eines mit Soldaten besetzten Busses in der Türkei hat es am Samstag Tote und Verletzte gegeben. Das verlautete aus Sicherheitskreisen. Genaue Zahlen zu den Opfern lagen zunächst nicht vor.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Kayseri in der Landesmitte nahe der dortigen Universität. Der Nachrichtenagentur Dogan zufolge kam es zur Explosion, als der Bus an einem mutmaßlich mit Sprengstoff beladenen Auto vorbeifuhr.

Die Sender NTV und CNN Turk meldeten, es gebe auch Berichte über Tote. Medien zeigten Bilder von dem zerstörten Bus.

Am vergangenen Wochenende waren bei zwei Bombenexplosionen in Istanbul 44 Menschen getötet worden. Zu dem Doppelanschlag hatte sich eine Splittergruppe der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK bekannt. (dpa)