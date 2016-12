Rassismus in den USA : Attentäter von Charleston wegen Tötung von neun Menschen für schuldig erklärt

Bild vergößern Dylann Roof wurde wegen der Tötung von neun Menschen in einer Kirche für schuldig erklärt. Foto: dpa

Der 22-Jährige hatte neun Menschen in einer Kirche ermordet. Er wurde in 33 Anklagepunkten für schuldig befunden.

Der Attentäter von Charleston ist wegen der Tötung von neun Menschen in einer afroamerikanischen Kirche für schuldig erklärt worden. Die Geschworenen erklärten den 22 Jahre alten Dylann Roof in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina in 33 Anklagepunkten für schuldig, darunter auch eines tödlichen Verbrechens aus Hass. Es handelte sich um den schlimmsten rassistischen Gewaltakt in der jüngeren Geschichte der USA. (AFP)