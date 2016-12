Krieg gegen Rebellen : Syrische Armee nimmt Kämpfe in Aleppo wieder auf

Bild vergößern Ein Mann mit einem Kind in Aleppo auf der Suche nach Zuflucht. Foto: Karam Al-Masri/AFP

Die Situation der Menschen in Aleppo bleibt auch nach der Einnahme durch die Regierungstruppen ungewiss. Das Assad-Regime soll mit dem von Russland ausgehandelten Abkommen unzufrieden sein.

Die syrische Armee hat am Mittwoch den Kampf im Osten der Stadt wieder aufgenommen. Die syrischen Truppen hätten einen Angriff der Rebellen abgewehrt und die "Befreiungseinsätze verlängert", erklärte die russische Armee. Am Dienstag hatte Russland mitgeteilt, nach der weitgehenden Einnahme von Ost-Aleppo habe die syrische Armee die Kampfhandlungen beendet, um den Aufständischen und ihren Familien die Flucht aus Aleppo zu ermöglichen.

Die Aufständischen hätten im Morgengrauen "die Waffenruhe ausgenutzt", um ihre Kräfte zu bündeln und die Linien der syrischen Regierungseinheiten im Nordwesten Aleppos zu durchbrechen, erklärte die russische Armee.

Die Einheiten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad hätten am Morgen mindestens 14 Granaten in die noch von den Rebellen gehaltenen Straßenzüge abgeschossen, sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, der Nachrichtenagentur AFP.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass der geplante Abzug von Kämpfern und Zivilisten aus den Rebellengebieten der umkämpften syrischen Stadt sich verzögern würde. Hintergrund seien Unstimmigkeiten zwischen dem Regime und seinem Verbündeten Russland über die Einigung mit den Rebellen, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwochmorgen. Bislang habe noch niemand die Stadt verlassen.

Syriens Führung ist unzufrieden mit dem Abkommen mit den Rebellen, weil es ihm von Russland aufgezwungen worden sei. Moskau habe die Einigung zudem ohne Abstimmung mit ihr verkündet. Das Regime sei entschlossen gewesen, den Konflikt um Aleppo militärisch zu entscheiden. Die Armee und ihre Verbündeten hatten zuletzt mehr als 90 Prozent der bisherigen Rebellengebiete bei heftigen Kämpfen eingenommen.

Russland als Verbündeter der Regierung und die Türkei als Unterstützer der Rebellen waren federführend bei den Verhandlungen. Das am Dienstag verkündete Abkommen sieht vor, dass Kämpfer und Zivilisten die Stadt in Richtung der von Rebellen kontrollierten Provinz Idlib verlassen. Journalisten berichteten aus Aleppo, erste Busse für den Transport stünden bereit.

Kriegsverbrechen und totale Straflosigkeit

Hilfsorganisationen bereiten die Evakuierung der Stadt vor. Es brauche einen sofortigen und unbefristeten Stopp der Kämpfe, betonte die Regionalverantwortliche von World Vision, Conny Lenneberg, am Mittwoch in Friedrichsdorf.

Der Chefberater der Organisation, Tim Costello, mahnte eine politische Lösung für Syrien an. „Aleppo sieht aus wie Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg“, sagte er. Und der Krieg in Syrien sei noch nicht vorbei. „Wenn wir den Menschen nicht helfen, sind wir nur Barbaren.“

Die Lage vor Ort sei unklar und ungewiss, sagte Unicef-Sprecherin Ninja Charbonneau im SWR. Teils hätten sich neue Notlager gebildet, in denen es jedoch weder Schutz vor Kälte noch sanitäre Anlagen gebe. Zivilisten müssten Aleppo sicher verlassen dürfen, „und zwar an einen Ort ihrer Wahl. Und es ist auch ganz wichtig, dass Familien dabei nicht getrennt werden.“ Sobald der Zugang möglich sei, könnten „sehr schnell zehntausende Menschen“ versorgt werden, fügte die Expertin hinzu.

Die vorbereiteten Auffangorte der Regierung reichen nach Einschätzung des maronitischen Erzbischofs von Aleppo, Joseph Tobji, nicht aus. „Man hat nicht mit so vielen Menschen gerechnet“, sagte er dem Sender Radio Vatikan. In der Stadt gebe es keine maronitische Kirche mehr; Weihnachten werde in einer zur Hälfte zerstörten Kathedrale gefeiert werden. Allerdings gebe es nun „endlich Hoffnung auf ein bisschen Frieden“, fügte der Erzbischof hinzu.

Carla Del Ponte, Mitglied der Unabhängigen Internationalen UN-Untersuchungskommission für Syrien, forderte ein Sondertribunal für syrische Kriegsverbrecher. Solch ein Tribunal könne schneller arbeiten als der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, sagte Del Ponte der „Zeit“ (Donnerstag). Nach fünf Jahren Krieg in Syrien sei die "Zahl der Verbrechen so groß", dass ein Sondergericht wie im Fall von Jugoslawien nötig sei.

Die frühere Chefanklägerin der Tribunale für Jugoslawien und Ruanda ordnet den Beschuss von Wohnhäusern, Krankenhäusern, Schulen und Hilfskonvois durch russische und syrische Flugzeuge als "Kriegsverbrechen" ein. Auch die Taktik syrischer Regimetruppen, Städte abzuriegeln und auszuhungern, wertet Del Ponte als Kriegsverbrechen. Dennoch herrsche bislang "totale Straflosigkeit„. Insofern solle die UN-Vollversammlung ein Tribunal beschließen: "In der Vollversammlung gibt es kein Vetorecht".

Auch Amnesty International sprach von Anzeichen für Kriegsverbrechen. Die Berichte über massakrierte Zivilisten seien “zutiefst schockierend, aber nicht überraschend„, sagte Amnesty-Mitarbeiterin Lynn Maalouf. Die Regierungstruppen hätten während des gesamten Bürgerkriegs gegen die Menschenrechte verstoßen.

Der führende syrische Oppositionelle Hadi al-Bahra machte Syriens Regierung für die Verzögerung verantwortlich. Das Regime mache einen Rückzieher, erklärte der frühere Vorsitzende des größten Oppositionsbündnisses Syrische Nationale Koalition über Twitter.

Der Iran hat Syrien zum Sieg über die Aufständischen in der Stadt Aleppo derweil gratuliert. „Wir gratulieren dem syrischen Volk zum Erfolg gegen die Terroristen und Elemente unruhestiftender Regierungen und zur Befreiung Aleppos“, sagte Parlamentspräsident Ali Laridschani am Mittwoch. Der Iran werde auch weiterhin sowohl Syrien als auch den Irak im Kampf gegen „Terroristen“ unterstützen, sagte der Parlamentspräsident laut Nachrichtenagentur ISNA. Die heftige Kritik der USA und des Westens am Iran - und an Russland - wegen deren Unterstützung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad wies Laridschani zurück. Seiner Ansicht nach sei „dieses ganze Gerede“ nur ein Versuch, die gescheiterte Politik des Westens in Syrien, Irak und Jemen zu vertuschen und mit Panikmache weiterhin lukrative Waffengeschäfte mit den Arabern abzuschließen.

Die Türkei will derweil eine Zeltstadt für bis zu 80.000 Flüchtlinge aus Aleppo aufbauen. Das kündigte der stellvertretende Ministerpräsident Mehmet Simsek am Dienstagabend an, ohne allerdings Details zu nennen. Die Türkei beherbergt bereits rund 2,7 Millionen Flüchtlinge aus Syrien.

Hat der Westen versagt?

Das Drama in Aleppo schürt auch die Debatte über die Verantwortung des Westen. Sicherheitsexperten und Verteidigungspolitiker werfen ihm vor, zu spät und zu unentschlossen auf den Syrienkonflikt reagiert zu haben. Der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sagte der "Bild"-Zeitung: "Man kann nicht die Absetzung eines Diktators fordern, dann die Hände in den Schoß legen und hoffen, dass er freiwillig abtritt: Mit dem Verlust seiner Glaubwürdigkeit hat der Westen auch die Fähigkeit verspielt, der syrischen Bevölkerung zu Hilfe zu kommen."

Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nouripour, warf den Westmächten vor, erst aktiv geworden zu sein, als aus dem Syrienkonflikt eine Flüchtlingskrise wurde. "Der Westen hat nicht nach Syrien geschaut, als es 250.000 Tote gab, sondern erst, als die ersten 10.000 Flüchtlinge kamen", sagte er der Zeitung. "Diese Ignoranz hat ein Vakuum geschaffen, das Putin mit Bomben gefüllt hat", fügte er mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin hinzu, der den syrischen Machthaber Baschar al-Assad militärisch unterstützt.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), kritisierte, dass die Reaktion des Westens nicht abgestimmt gewesen sei. "Es hätte so etwas geben müssen wie eine gemeinsame Politik des Westens, ein gemeinsames Angebot an Russland zur Kooperation in der Luft und am Boden, die Entschlossenheit, notfalls alleine zu schützen und die Ankündigung, russischen Militäreinsatz mit wirtschaftliche Sanktionen zu beantworten", sagte Röttgen der "Bild"-Zeitung. Er fügte hinzu: "Nichts von alledem hat es gegeben." (dpa, rtr, AFP, KNA)

Der Tagesspiegel kooperiert mit dem Umfrageinstitut Civey. Wenn Sie sich registrieren, tragen Sie zu besseren Ergebnissen bei. Mehr Informationen hier.