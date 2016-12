Erdogan-Plan : Entwurf für umstrittenes Präsidialsystem in türkisches Parlament eingebracht

Bild vergößern Recep Tayyip Erdogan im Präsidentenpalast in Ankara. Foto: Umit Bektas/Reuters

Die Reform der türkischen Verfassung ist auf dem Weg. Recep Tayyip Erdogan will das Land in ein Präsidialsystem umwandeln, das ihm mehr Macht verleihen würde.

Der Entwurf für die umstrittene Reform der türkischen Verfassung zur Einführung eines Präsidialsystems ist am Samstag ins Parlament in Ankara eingebracht worden. Das berichteten das staatliche Fernsehen sowie die Nachrichtenagentur Anadolu. Mit dem Gesetz will Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Machtbefugnisse massiv ausweiten.

Sollte das Parlament dem Entwurf zustimmen, soll die Bevölkerung im "Frühsommer" per Referendum darüber entscheiden, kündigte Ministerpräsident Binali Yildirim vergangene Woche an. (AFP)