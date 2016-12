Nigeria : Viele Tote bei Selbstmordanschlag durch Schülerinnen

Auf einem Markt in der Stadt Magadali haben sich zwei Schülerinnen in die Luft gesprengt. Das Militär macht die Terrorgruppe Boko Haram für die Tat verantwortlich.

Zwei Schülerinnen haben sich auf einem Markt in der Stadt Magadali im Nordosten Nigerias in die Luft gesprengt und 30 Menschen getötet. 57 weitere seien bei dem Angriff am Freitag verletzt worden, sagte ein Armeesprecher. Den Doppelanschlag reklamierte zunächst niemand für sich. Das Militär machte aber die islamistische Terrorgruppe Boko Haram für die Taten verantwortlich.

Diese kämpft im Norden Nigerias seit Jahren für einen streng islamischen Staat nach den Grundsätzen der Scharia. Sie hat Tausende Menschen getötet und Hunderte verschleppt, darunter zahlreiche Schülerinnen. Mehr als zwei Millionen Menschen mussten aus Angst vor den Extremisten fliehen. In den vergangenen Monaten gelang es der Armee allerdings, Boko Haram zurückzudrängen. (Reuters/epd/KNA)