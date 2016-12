07.12.2016

Newsblog zum CDU-Parteitag : CDU kippt Kompromiss mit SPD zu Staatsbürgerschaft

2 Bild vergößern Abstimmung beim Parteitag: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist dabei. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die CDU-Basis stellt sich gegen die Parteispitze: Nach heftiger Debatte geht ein Antrag der Jungen Union zur doppelten Staatsbürgerschaft durch. Die Entwicklungen im Newsblog.

- Am zweiten und letzten Tag ihres Parteitags in Essen will die CDU heute einen schärfere Asylpolitik beschließen. Das sieht der Leitantrag mit dem Titel "Orientierung in schwierigen Zeiten" vor, den Generalsekretär Peter Tauber einbringen will.

- Am Dienstag hatten eine Rede der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel und ihre Wiederwahl im Mittelpunkt gestanden. Dabei bekam Merkel mit 89,5 Prozent Zustimmung einen Dämpfer.

- Über die wesentlichen Ereignisse von heute berichten wir hier im Newsblog: