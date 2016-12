06.12.2016

von Rainer Woratschka, Kai Portmann

Newsblog zum CDU-Parteitag : Merkel: „Situation wie 2015 darf sich nicht wiederholen“

von Rainer Woratschka, Kai Portmann

Bild vergößern Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel auf dem Parteitag in Essen. Foto: REUTERS

Die CDU bereitet sich beim Parteitag in Essen auf die Bundestagswahl 2017 vor. Angela Merkel soll am Dienstag als Vorsitzende bestätigt werden. Wir begleiten den Parteitag im Newsblog.

- Wieviel Prozent bekommt sie? Das ist die Frage beim CDU-Parteitag in Essen. Am frühen Nachmittag stellt Angela Merkel sich zur Wahl. Sie will ihre Partei erneut als Vorsitzende in den Bundestagswahlkampf führen und strebt 2017 eine vierte Kanzlerschaft an. Am Vormittag legt Merkel Rechenschaft über ihre Arbeit ab.

- Hier können Sie die wichtigsten Entwicklungen verfolgen.

