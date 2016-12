04.12.2016

Bundestagswahl : Bartsch und Wagenknecht sollen Linke in den Wahlkampf führen

Bild vergößern Linken-Spitzenpolitiker Dietmar Bartsch, Sahra Wagenknecht, Katja Kipping (von links) Foto: dpa

Gerungen wurde bis zum Schluss: Nun schlägt die Parteispitze Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch als Spitzenkandidaten-Duo für die Bundestagswahl vor.

Die Linke-Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht sollen die Linke in den Bundestagswahlkampf 2017 führen. Diesen Vorschlag unterbreiteten die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger am Sonntag dem Parteivorstand, der gemeinsam mit den Landesvorsitzenden in Berlin tagte, wie aus Teilnehmerkreisen der Sitzung verlautete. Eine Entscheidung des Gremiums stand zunächst noch aus. Für den Nachmittag ist eine Pressekonferenz angekündigt.

Bartsch und Wagenknecht hatten im Vorfeld der Sitzung deutlich gemacht, dass sie nur als Duo zur Verfügung stünden, ein Vierer-Spitzenteam gemeinsam mit den Vorsitzenden Kipping und Riexinger lehnten sie ab. Von einigen in der Führung wurde das als Erpressung aufgefasst. Auch die ebenfalls diskutierte Variante, Wagenknecht und Kipping als Spitzenduo zu nominieren - sie war unter anderem von der thüringischen Landesvorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow ins Gespräch gebracht worden - fand bei den Fraktionschefs keinen Anklang. Formal haben die Parteivorsitzenden das Vorschlagsrecht für die Spitzenkandidaten.

Um den Kompromissvorschlag war bis zuletzt gerungen worden. "Wir brauchen eine Lösung, die sichert, dass die Partei geschlossen in den Wahlkampf zieht", hatte Bundesschatzmeister Thomas Nord im Vorfeld der Parteivorstandssitzung erklärt. Berichte, die Entscheidung pro Wagenknecht und Bartsch sei bereits gefallen, hatte Nord am Samstag dementiert. Er twitterte: "Diese Veröffentlichung entspricht nicht der realen Lage, sondern versucht, diese künstlich zu beeinflussen. Es gibt bisher keinen Kompromiss."