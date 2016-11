29.11.2016

Geheimdienst : Mutmaßlicher Islamist schlich sich bei Verfassungsschutz ein

Der Mann soll einen Anschlag auf das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln geplant haben. Foto: Oliver Berg/dpa

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat einen Mitarbeiter als mutmaßlichen Islamisten enttarnt. Laut Medienberichten soll er einen Anschlag in der Behördenzentrale in Köln geplant haben.

Im Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat sich offenbar ein mutmaßlicher Islamist eingeschlichen. Der Mann, den die Behörde als Quereinsteiger eingestellt hatte, habe im Internet Islamisten angeboten, sie in die Kölner Zentrale des BfV einzuschleusen, hieß es am Dienstag in Sicherheitskreisen. Dem BfV fiel der Chat auf, Mitte November wurde der Mann festgenommen und kam in Untersuchungshaft. In einer Vernehmung gab er an, er habe das BfV infiltrieren wollen. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt unter anderem wegen des Verdachts auf versuchten Geheimnisverrat. Sicherheitsexperten nannten den Fall, über den zuerst "Spiegel-Online" und "Die Welt" berichtet hatten, allerdings „hochgradig obskur“.

Laut Medienberichten habe der Mann vorgehabt, einen Sprengstoffanschlag auf die Zentrale des BfV in Köln zu verüben. Ein Sprecher des Bundesamtes bestätigte der dpa die Festnahme des Mannes, nicht aber die angeblichen Anschlagspläne. Bisher gebe es keine Belege für eine konkrete Gefahr für das Amt und seine Mitarbeiter.

Der Festgenommene - bei dem es sich um einen 51 Jahre alten Deutschen handeln soll - hat sich laut „Welt“ in einer Vernehmung zu dem Anschlagsplan bekannt. Es sei „im Sinne Allahs“, einen solchen Anschlag zu verüben. Offenbar habe der Mann aber noch nicht mit konkreten Anschlagsvorbereitungen begonnen.

Laut „Spiegel“ legte er ein Teilgeständnis ab. Die Behörden seien ihm vor rund vier Wochen auf die Spur gekommen. Der Mann sei erst vor Kurzem eingestellt worden, um für den Inlandsgeheimdienst die islamistische Szene in Deutschland zu observieren. Dabei habe er sich nach Auskunft der Behörde im Bewerbungsverfahren, während der Ausbildung und in seinem Einsatzbereich unauffällig benommen.

Zugleich habe er aber offenbar akribisch Dienstgeheimnisse zusammengetragen, in seinem Besitz hätten die Ermittler Speichermedien mit entsprechenden Informationen gefunden.

Der Mann führte nach Informationen der „Welt“ eine Art Doppelleben. So habe er sich mit mehreren Muslimen oder mit Personen, die sich als Muslime ausgaben, in einem Internet-Chat über ein mögliches Attentat auf das Kölner Hauptquartier des BfV unterhalten. Doch mindestens eine der von ihm angesprochenen Personen arbeitete wiederum selber als V-Mann für das BfV. Aufgrund der Meldung dieses V-Mannes seien die Ermittlungen gegen den Verdächtigen aufgenommen worden. (mit dpa)