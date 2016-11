29.11.2016

Nach Aufruf für Bürgerwehr in Bulgarien : Justiz in Sachsen stellt Ermittlungen gegen Tatjana Festerling ein

Bild vergößern Ex-Pegida-Frontfrau im Juni an der Seite bulgarischen Paramilitärs, die an der Grenze zur Türkei Flüchtlinge jagen Screenshot: Matthias Meisner/Tagesspiegel

Der Aufruf von Ex-Pegida-Frontfrau Festerling für bulgarische Bürgerwehren bleibt juristisch ohne Folgen. Dieser sei kein Anwerben für einen fremden Wehrdienst gewesen, erklärt die Staatsanwaltschaft Leipzig.

Sie selbst wollte im Einsatz für die Sicherung der europäischen Grenzen notfalls ihr Leben geben: Anfang Juli hielt Tatjana Festerling, Ex-Frontfrau von Pegida, eine flammende Rede auf einer Kundgebung des Leipziger Pegida-Ablegers Legida. Kurz zuvor war sie in Bulgarien, hatte sich dort paramilitärischen Bürgerwehren angeschlossen, die in der Grenzregion zur Türkei Jagd auf Flüchtlinge machen. In Leipzig rief sie die Männer auf dem Platz dazu auf, vornehmlich jene "mit militärischer oder polizeilicher Ausbildung", ans Schwarze Meer zu reisen und sich dem Einsatz der dortigen "Patrioten" gegen die "Invasoren" anzuschließen. Das nämlich sei es, "was die Eliten mit allen Mitteln verhindern wollen. Gelebte europäische Völkerfreundschaft".

Zunächst hatte die Hamburger Polizei - Festerling hatte dort eine Wohnanschrift - ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, gemäß Paragraph 109 h des Strafgesetzbuches, "Anwerben für einen fremden Militärdienst". In dem Paragraphen heißt es: "Wer zugunsten einer ausländischen Macht einen Deutschen zum Wehrdienst in einer militärischen oder militärähnlichen Einrichtung anwirbt oder ihren Werbern oder dem Wehrdienst einer solchen Einrichtung zuführt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft." Auch der Versuch ist strafbar.

Entscheid über Twitter publik gemacht

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hatte dann später selbst ein Ermittlungsverfahren gegen Festerling eingeleitet, dieses aber nun eingestellt, wie Behördensprecher Ricardo Schulz dem Tagesspiegel am Dienstag auf Anfrage bestätigte. Die Staatsanwaltschaft sah in dem Aufruf für die Beteiligung an Bürgerwehren in Bulgarien kein "Anwerben für einen fremden Wehrdienst". Zunächst hatten die Behörden in Sachsen im Sommer bereits den Anfangsverdacht verneint. Die Entscheidung über die Einstellung der Ermittlungsverfahrens fiel am 26. Oktober, der entsprechende Bescheid ging Festerling Anfang November zu. Sie selbst machte ihn am Montagabend auf Twitter publik. Auf ihrer Homepage schrieb Festerling, es gebe nun "Anlass zum Feiern": Die Justiz "lässt sich eben nicht von der deutschen Lügenpresse vor den Karren spannen".

Festerling hatte im Sommer auf Facebook ausführlich über ihre Bulgarien-Mission berichtet. Dort gepostete Fotos zeigten sie in Bulgarien in Tarnkleidung, umringt von teils vermummten Männern. In einer solchen Uniform trat sie auch auf der Leipziger Legida-Kundgebung auf. In Bulgarien traf sie außerdem den Flüchtlingsjäger Petar Nizamov, der im April wegen seiner Aktivitäten unter Hausarrest gestellt worden war und gegen den in Bulgarien mehrere Strafverfahren laufen.