Wer wird US-Außenminister? : Enges Rennen um Schlüsselpositionen in Trumps Kabinett

2 Bild vergößern General David Petraeus nach dem Treffen mit Donald Trump am Montag. Foto: Spencer Platt/AFP

Donald Trump hat General David Petraeus getroffen. Und damit haben die Spekulationen über den nächsten Außenminister neue Nahrung bekommen. Der Gesundheitsminister scheint inzwischen festzustehen.

Das Rennen um Schlüsselpositionen im Kabinett Donald Trumps geht in die entscheidende Phase. Sowohl die Positionen für das Außenamt als auch das Verteidigungsministerium in der Regierung des designierten US-Präsidenten sind offiziell noch vakant.

Am Dienstag trifft Trump ein weiteres Mal Mitt Romney. Der Republikaner hatte Trump im Wahlkampf mehrfach harsch kritisiert. Seine Kandidatur für die Spitze des Außenministeriums wird von Trump-Loyalisten deswegen entschieden bekämpft. Sie setzen sich für Rudy Giuliani ein, den Ex-Bürgermeister New Yorks.

Auch David Petraeus wird für die Position des Chefdiplomaten gehandelt. Der hochdekorierte Vier-Sterne-General trat 2012 wegen Geheimnisverrats als CIA-Direktor zurück. Nach einem Treffen mit Petraeus am Montag in New York twitterte Trump, er sei sehr beeindruckt von ihm.

Petraeus käme grundsätzlich auch für die Position des Verteidigungsministers in Frage, hier gilt aber General James Mattis als Favorit.

Ebenfalls am Dienstag trifft Trump in New York Bob Corker. Der Senator von Tennessee sitzt dem Auswärtigen Ausschuss des Kongresses vor. Der Name des Republikaners wurde von Anfang an immer wieder genannt, wenn es um den Posten des Außenministers geht.

Zum Gesundheitsminister wird Trump nach Angaben aus seiner Partei den Obamacare-Kritiker Tom Price machen. Trump werde seine Entscheidung am Dienstag mitteilen, sagte ein Vertreter der Republikanischen Partei. Price ist Abgeordneter aus dem US-Bundesstaat Georgia und gehört wie Trump selbst zu den großen Kritikern der Gesundheitsreform des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama. (dpa, Reuters)