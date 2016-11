Frankreich : Stichwahl zwischen Fillon und Juppé mit hoher Beteiligung

Bild vergößern Auch Francois Fillon musste am Sonntag im Wahllokal Schlange stehen. Foto: Eric Feferberg/dpa

Wer geht für die französischen Konservativen ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur? Die Vorwahl lockt Millionen an die Urnen.

In der Stichwahl zwischen François Fillon und Alain Juppé um die Präsidentschaftskandidatur der Konservativen in Frankreich zeichnet sich eine sehr hohe Wahlbeteiligung ab. Bis 17 Uhr gaben am Sonntag fast drei Millionen Wähler ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission der Partei Die Republikaner mitteilte. Die Beteiligung lag damit um 4,5 Prozent höher als im ersten Wahlgang vor einer Woche um diese Zeit.

In der ersten Wahlrunde hatten rund 4,3 Millionen Franzosen abgestimmt. Zum Vergleich: Bei der Präsidentschaftsvorwahl der Sozialisten im Jahr 2011 hatten im ersten Wahlgang 2,66 Millionen Wähler teilgenommen, in der Stichwahl dann 2,86 Millionen.

Die erste Vorwahl in der Geschichte von Frankreichs Konservativen richtete sich an Wähler des konservativ-bürgerlichen Lagers. Teilnehmen durfte aber jeder französische Wahlberechtigte, eine Parteimitgliedschaft war nicht notwendig. Die Wahlbüros sollten um 19 Uhr schließen, erste Ergebnisse werden gegen 20.30 Uhr erwartet.

Großer Favorit auf die Präsidentschaftskandidatur der Konservativen ist Ex-Premierminister Fillon. In Umfragen kam der 62-Jährige, der die erste Wahlrunde mit großem Abstand gewonnen hatte, auf mehr als 60 Prozent. Der konservative Kandidat dürfte sich bei der Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2017 ein Duell mit der rechtsextremen Front-National-Chefin Marine Le Pen liefern. Ihm werden sehr gute Chancen auf einen Sieg zugestanden - doch der Front National sieht sich nach dem Erfolg Donald Trumps in den USA im Aufwind. (AFP)