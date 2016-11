Spitzentreffen in Berlin : Koalition einigt sich auf Eckpunkte bei Rentenreform

Bild vergößern Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) präsentiert ihr Rentenkonzept am Freitag. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Beim Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt verständigten sich Union und SPD am Donnerstagabend auf die Angleichung der Ostrenten und die Erwerbsminderungsrente.

Die Koalition hat sich auf Eckpunkte bei der Rentenreform geeinigt. Union und SPD verständigten sich am Donnerstagabend auf eine Anhebung der Rentenwerte in Ostdeutschland auf das Westniveau ab dem Jahr 2018, wollen diese aber erst 2025 abschließen. Dies sieht ein Reuters vorliegendes, vier Punkte umfassendes Ergebnispapier vor, auf das sich die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD bei einem Gipfeltreffen im Kanzleramt verständigten. Vereinbart wurden zudem Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente für Beschäftigte, die aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig aus der Erwerbsleben ausscheiden. Diese Verbesserungen würden in den Jahren 2018 bis 2024 vollzogen. Rasch verabschiedet werden soll dagegen die bereits vereinbarte Reform der Betriebsrenten.



Keine Einigung gab es den Angaben zufolge bei der im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellten Solidarrente für langjährige Beitragszahler mit Mini-Renten. Dafür würden "weiterhin unterschiedliche Modelle" geprüft, heißt es in dem Beschluss. An den Verhandlungen hatte auch Arbeitsministerin Andrea Nahles teilgenommen. Die SPD-Politikerin will ihr Gesamtkonzept für die Rente am Freitagvormittag vorstellen. (Reuters)