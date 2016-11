Irak : 70 Tote bei Bombenanschlag gegen schiitische Pilger

Offenbar wurde im Irak ein Anschlag auf schiitische Pilger verübt. An einer Tankstelle sollen mehrere Busse angegriffen worden sein.

An einer Tankstelle im Irak ist ein Anschlag auf Busse mit schiitischen Pilgern verübt worden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag explodierte ein Lastwagen an einer Tankstelle, an der zahlreiche Busse mit schiitischen Pilgern parkten. Mindestens 70 Zivilisten seien getötet worden, unter den Opfern seien auch Iraner, teilte das Zentrale Einsatzkommando im Irak mit. Der Anschlag wurde demnach im Dorf Schomali 120 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Bagdad verübt.

Mindestens sieben Busse hätten zum Zeitpunkt der Explosion an der Tankstelle gestanden, sagte ein Polizist der Nachrichtenagentur AFP. Nach Angaben aus Polizeigeheimdienstkreisen waren in den Bussen Iraner, Iraker und Pilger aus Bahrain. Rettungswagen seien auf dem Weg, hieß es. Die schiitischen Pilger kamen aus der Stadt Kerbela, wo in den vergangenen Tagen Millionen Schiiten das Arbain-Fest begangen hatten. Aus Furcht vor Anschlägen sunnitischer Extremistengruppen hatte das Fest unter massiven Sicherheitsbedingungen stattgefunden. (AFP)