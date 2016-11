Vorwahl in Frankreich : Sarkozy gesteht Niederlage ein - und zieht sich aus der Politik zurück

Geschlagen. Nicolas Sarkozy in seinem Wahlkampfquartier in Paris. Foto: Ian Langsdon/AFP

Die Konservativen in Frankreich entscheiden über ihren Präsidentschaftskandidaten. Ex-Premierminister François Fillon liegt überraschend deutlich vorn. Auf dem zweiten Platz rangiert Alain Juppé.

Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy hat seine Niederlage bei der Präsidentschafts-Vorwahl der Konservativen eingestanden. Sarkozy sagte am Sonntagabend bei einem Fernsehauftritt, er werde in der Stichwahl am kommenden Sonntag den früheren Premierminister François Fillon unterstützen. Zugleich kündigte Sarkozy seinen Rückzug aus der Politik an.

Nach ersten Teilergebnissen der Vorwahl der bürgerlichen Rechten landet der 61-Jährige auf dem dritten Platz - und wäre damit nicht für die entscheidende Stichwahl am kommenden Sonntag qualifiziert. Überraschend deutlich vorn lag nach Auszählung von 72 Prozent der mehr als 10.000 Wahllokale Ex-Premierminister François Fillon. Zweiter Finalist wäre zu diesem Zeitpunkt der Auszählung der frühere Regierungschef Alain Juppé.

Fillon lag bei 43,7 Prozent der Stimmen, wie die Organisatoren mitteilten. Juppé kam auf 27,8 Prozent, Sarkozy auf 21,7 Prozent. Die vorläufigen Ergebnisse bilden bislang die Stimmen von gut 2,6 Millionen Wählern ab. Das vollständige Ergebnis wurde erst am späten Abend erwartet. Organisationschef Thierry Solère erinnerte daran, dass Ergebnisse der größeren Wahlbüros üblicherweise später eintreffen. Eine Hochrechnung des Instituts Elabe für den Sender BFMTV ging insgesamt von 3,9 bis 4,3 Millionen Wählern aus.

Die Republikaner, Frankreichs bürgerliche Rechte, küren ihren Kandidaten erstmals mit einer offenen Vorwahl, an der alle Anhänger teilnehmen können. Insgesamt hatten sich sieben Politiker beworben. Dem Sieger werden gute Chancen für die Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr ausgerechnet.

Frankreich wählt am 23. April nächsten Jahres ein neues Staatsoberhaupt. Sollte erwartungsgemäß eine Stichwahl erforderlich sein, fiele diese auf den 7. Mai. Umfragen lassen dafür ein Duell zwischen der Front-National-Chefin Marine Le Pen und dem konservativen Bewerber erwarten. Die Rechtsextremen sehen sich nach der überraschenden Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten jedoch im Aufwind. (Tsp, dpa, AFP, rtr)