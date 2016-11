20.11.2016

von Kerstin Decker Drucken

Discount-Bestattungen in Berlin : Der Herr der herrenlosen Toten

von Kerstin Decker

Bild vergößern Sanfte Ruhe. Bestattet werden die Toten ohne Angehörige auf dem Friedhof mit den niedrigsten Kosten. Das ist derzeit der Domfriedhof St. Hedwig in Berlin-Mitte. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Stirbt in Berlin ein Mensch ohne Angehörige, wird Bestatter Hartmut Woite gerufen. Auf letztem Gang mit dem Berolina Sargdiscount. Unser Blendle-Tipp.

In der schönen runden Kapelle steht eine schwarze Urne. Es ist sehr still. An diesem grabplattengrauen Novembernachmittag wird Gerda R. auf dem katholischen Domfriedhof Sankt Hedwig in Berlin zur letzten Ruhe geleitet. Aber keine Musik erklingt, niemand tritt nach vorn, um an ihr Leben zu erinnern. Keiner wird weinen, natürlich nicht, denn es ist ja niemand gekommen. Niemand nimmt Abschied von Gerda R..

Im Mai 1920 ist sie geboren, am 8. Oktober 2016 ist sie gestorben. Manchmal melden sich Angehörige erst nach Wochen, sogar Monaten. Vielleicht hat man auch deshalb so lange gewartet. Aber das Wunder geschieht nicht, kein Nächster, kein Fernster tritt im letzten Augenblick durch die Tür. Mr. May fehlt.

Mr. May ist der Funeral Officer des Londoner Stadtteils Kennington aus dem wunderbar skurril-melancholischen Film „Mr. May oder das Flüstern der Ewigkeit“, der vor ein paar Jahren in unsere Kinos kam. Es ist unmöglich, Eddie Marsan in dieser Rolle jemals wieder zu vergessen. Eigentlich hat der Officer nur die Aufgabe, die Angehörigen der Toten zu ermitteln, aber wenn er keine findet, lässt er sich von den verwaisten Dingen in den Wohnungen ihre Lebensgeschichten erzählen und erscheint als einziger Hinterbliebener auf ihren Trauerfeiern. Aber solche Gedächtnisfeiern gibt es gar nicht. Das bezahlt kein Amt.

Und selbst, dass die Asche von Gerda R. jetzt in dieser Kapelle steht, ist nur einer Geste des Friedhofs zu danken. Gerda R. hat kein Recht auf diesen letzten Augenblick. Urne? Es ist nur die Aschekapsel. Normalerweise würde jetzt keine Kerze für sie brennen. Und das schöne kleine Blumengesteck? Das erhält nur, wer aus Treptow-Köpenick oder Pankow kommt.

Die Beisetzung eines Menschen ohne Angehörige heißt ordnungsrechtliche Bestattung. Auf dem Schreiben, das beim zuständigen Institut eintrifft, steht dann meist: „anonym, ohne Feier, ohne Redner, ohne Blumen“. Rund 2000 solcher Beisetzungen gibt es jedes Jahr in Berlin. Und alle betreut ein einziges Unternehmen: Berolina Sargdiscount.

Sargdiscount? Der finale Discounter gewissermaßen?

Sargdiscount? Der finale Discounter gewissermaßen? Er bietet eine Tiefstpreisgarantie für sämtliche Bestattungsarten und: „Sollte jemand ein günstigeres Angebot abgeben als wir, unterbieten wir um 30 Euro.“ Das klingt nicht, wie soll man sagen, pietätvoll?

Als er die Treppe hochkommt, ist eines gleich klar: Mr. May ist das nicht. Was für ein gut gekleideter Mann, nein, nicht gut: erlesen. Obwohl auch Mr. Mays Kleiderordnung makellos war. Und da ist ein verwandter Ernst im Gesicht, das Gemessene der Bewegungen. Man fühlt sich sofort etwas linkisch, so unangebracht lebendig in seiner Gegenwart. Das ist er also, der Herr der herrenlosen Toten, der Bestatter der Unbegleiteten: Hartmut Woite, Gründer von Sargdiscount. Und welcher gewöhnliche Bestatter besucht schon am fortgeschrittenen Abend eine Autorin zu Hause, um ihr ein Interview zu geben?

Hartmut Woite wehrt den Dank ab: Irgendwann sei nun einmal jede Frist abgelaufen. Nichts lasse sich unendlich hinausschieben, nicht einmal ein Interview. Der Abgesandte der Friedhöfe blickt die Dankende prüfend an, ob sie die endlichkeitstheoretische Tragweite seiner Worte ermisst. Und dann schaut er sich mit professionellem Bestatterblick um, genau wie Mr. May. Die Wohnungen, die er betritt, sind schließlich die letzten Zeugen der Menschen, die er abholt...

Den vollständigen Text lesen Sie hier für nur 45 Cent im digitalen Kiosk Blendle