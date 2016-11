20.11.2016

Bundestagswahl 2017 : Angela Merkel kandidiert für vierte Kanzlerschaft

Angela Merkel will an der Macht bleiben. Sie geht 2017 erneut als Kanzlerkandidatin in die Bundestagwahl. Auch den CDU-Vorsitz will sie weiter haben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will wieder für den CDU-Vorsitz und das Kanzleramt kandidieren. Das sagte die 62-Jährige am Sonntag in Berlin, wie die Deutschen Presse-Agentur aus dem CDU-Präsidium erfuhr. Auch die Agenturen AFP und Reuters vermeldeten dies.

Merkel erklärte sich den Angaben zufolge gleich zu Beginn der Sitzung des CDU-Präsidiums, dem engsten Führungszirkel der Partei. Sie erntete breite Zustimmung, es wurde lange auf die Tische geklopft, hieß es.

Die Entscheidung der Kanzlerin, für eine vierte Amtszeit anzutreten, war nach wochenlangen Spekulationen erwartet worden.

Merkel will ihre Entscheidung um 19 Uhr bei einer Pressekonferenz in der Parteizentrale erläutern. Später ist um 21.45 Uhr ist ein Auftritt in der ARD-Talkshow von Anne Will geplant.



In den vergangenen Wochen hatten sich zahlreiche CDU-Landespolitiker wie Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und die Regierungschefin des Saarlands, Annegret Kramp-Karrenbauer, für eine weitere Amtszeit Merkels ausgesprochen. Zuletzt hatte sich der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen bei CNN überzeugt gezeigt, dass Merkel wieder antritt.

Auch aus der Schwesterpartei CSU war trotz der inhaltlichen Differenzen Unterstützung für Merkel gekommen. Der Grüne Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident Baden-Württembergs, plädierte kürzlich ebenfalls für eine weitere Kanzlerschaft Merkels.

SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel hatte schon Samstag gesagt, mit einer erneuten Kanzlerkandidatur Merkels zu rechnen und sich "auf eine demokratische Auseinandersetzung" zu freuen. Die SPD sehe sich durch eine Ankündigung Merkels aber nicht unter Zugzwang.

Die CDU wählt am 6. Dezember beim Bundesparteitag in Essen ihre Spitze neu. Merkel ist seit April 2000 CDU-Vorsitzende und seit November 2005 Kanzlerin. Sollte sie 2017 zum vierten Mal gewinnen, hat sie die Chance, CDU-Mitbegründer Konrad Adenauer und auch Rekordhalter Helmut Kohl einzuholen. Adenauer war 14 Jahre, Kohl 16 Jahre Bundeskanzler.

Obama rollte ihr den roten Teppich aus

Merkel gilt trotz der Flüchtlingskrise im vorigen Jahr und trotz der daraufhin einbrechenden Beliebtheitswerte für sie persönlich und die ganze Union als konkurrenzlos in der CDU. International wird sie nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA als letzte Verteidigerin westlicher Werte gesehen.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama sagte bei seinem Abschiedsbesuch am Donnerstag, er könnte sich vorstellen Merkel zu wählen, wenn er Deutscher wäre. (mit dpa)