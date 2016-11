CDU kündigt Pressekonferenz an : Äußert Merkel sich am Sonntag zur Kanzlerkandidatur?

Bild vergößern Dreimal wurde sie bereits zur Bundeskanzlerin gewählt: CDU-Chefin Angela Merkel. Foto: Michael Kappeler/dpa

Die CDU hat am Freitag mitgeteilt, dass die Parteivorsitzende am Sonntagabend im Rahmen einer Vorstandsklausur vor die Presse tritt.

In der Frage einer erneuten Kanzlerkandidatur von CDU-Chefin Angela Merkel steht die Entscheidung offenbar bevor: Am Sonntagabend um 19 Uhr wird Merkel eine Pressekonferenz geben. Das teilte die Partei am Freitag mit. Die Vorsitzende äußert sich dann im Rahmen einer CDU-Klausurtagung, die in Parteikreisen zuletzt als geeigneter Termin genannt worden war, um über sich zu einer Kandidatur zu äußern.

Seit Wochen wird darüber spekuliert, dass die 62-Jährige eine vierte Amtszeit anstreben dürfte und deshalb als Spitzenkandidatin der Union bei der Bundestagswahl 2017 wieder antritt. Am Donnerstag hatte sich auch US-Präsident Barack Obama dafür ausgesprochen, dass Merkel nach der Bundestagswahl 2017 weiter machen sollte. Am Dienstag hatte Norbert Röttgen mit einem Satz in einem CNN-Interview Aufsehen erregt. "Sie wird als Kanzlerkandidatin antreten", hatte der CDU-Außenpolitiker gesagt. Ähnlich hatte sich auch die stellvertretende Parteivorsitzende Julia Klöckner geäußert. Die Kanzlerin hat auf entsprechende Fragen stets geantwortet, dass sie diese "zum geeigneten Zeitpunkt" beantworten werde.

Am Sonntag und Montag kommt der Bundesvorstand der CDU in Berlin zu einer Klausurtagung zusammen, um sich für die Bundestagswahl 2017 aufstellen. Dabei wird es auch um inhaltliche Festlegungen für den Wahlkampf gehen.

Merkel ist seit April 2000 CDU-Vorsitzende und seit November 2005 Bundeskanzlerin. Zahlreiche Prominente aus CDU und CSU hatten Merkel in den vergangenen Wochen aufgefordert, zu kandidieren. (Tsp, rtr, AFP, dpa)

